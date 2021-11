'Notre Forêt', carte blanche à Justine Berthillot dans le cadre du festival TransDanses

Notre Forêt, est à la fois un solo chorégraphique, une performance circassienne et une installation plastique et sonore de et avec Justine Berthillot. C’est une création in-situ pensée comme une expérience immersive et intime, qui se déploie selon l’environnement dans lequel elle prend racine. Notre Forêt porte un récit hybride fabriqué à partir de témoignages recueillis par l’artiste sonore Félix Blume en Amazonie brésilienne, qui se regarde et se vit au creux du casque. Cette performance-installation convoque la figure de La Curupira, et par cette évocation, pose la question de la place du mythe dans notre monde contemporain, de nos imaginaires et de notre relation à la nature. Notre Forêt est l’affirmation d’une croyance populaire encore vive ou oubliée, et surtout c’est un engagement physique et criant contre la violence de l’extraction. Et par l’adaptation du geste plastique aux espaces choisis, il s’agit d’habiter graphiquement nos villes afin de faire raisonner nos espaces de vie avec l’espace essentiel et matriciel qu’est la forêt. Nous asseoir au pied de l’arbre, écouter et faire forêt.

DU MAR 16 AU SAM 20 NOV 2021

MAR 16 NOV 2021 — 18h ESPACE DES ARTS | SALON PANORAMIQUE

MAR 16 NOV 2021 — 21h ESPACE DES ARTS | SALON PANORAMIQUE

MER 17 NOV 2021 — 18h ESPACE DES ARTS | SALON PANORAMIQUE

MER 17 NOV 2021 — 21h30 ESPACE DES ARTS | SALON PANORAMIQUE

VEN 19 NOV 2021 — 19h ESPACE DES ARTS | SALON PANORAMIQUE

VEN 19 NOV 2021 — 21h ESPACE DES ARTS | SALON PANORAMIQUE

SAM 20 NOV 2021 — 18h ESPACE DES ARTS | SALON PANORAMIQUE

Durée : 25 min env. GRATUIT ! RÉSERVATION OBLIGATOIRE, 03 85 42 52 12 / [email protected]

Communication et visuel : Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Pierre Acobas