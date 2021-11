Le parc des Expos de Chalon-sur-saône accueillera la 9e édition du Village des Sciences

Retenez-bien les dates des 11 et 12 décembre ! Les Sciences s'invitent à Chalon sur Saône dans le cadre du Village des Sciences qui fait son grand retour après une année blanche. Sébastien Ragot et Emmanuelle Dupuit, les vices-présidents du Grand Chalon ont présenté en présence des différents acteurs de l'événement, les animations ouvertes à toutes et tous.

"Stimuler l'intérêt pour la science, développer la curiosité...."

C'est bien le leitmotiv affiché par les organisateurs du Village des Sciences qui souffle sa 9e bougie en 2021, pour un rendez-vous habitué à réunir quelques 5000 participants. "C'est dire l'engouement et l'attente avec ce seul chiffre" a précisé Sébastien Ragot. "Susciter des vocations chez les plus jeunes" a rajouté Vanessa Barnaud, en charge de l'événement pour le Grand Chalon. Etudiants, chercheurs, associations, établissements scolaires et surtout les fleurons de l'industrie des deux bassins chalonnais et Creusot/Montceau seront au rendez-vous.

Une trentaine de stands seront proposés avec de nombreuses animations visant à toujours plus vulgariser les sciences, montrer que "tout s'explique par la Science" a rappelé Marc Lavigne pour le lycée Nièpce.

"Un moment de partage en famille avec l'émotion de la découverte" au coeur de l'événement.

Application de la réalité virtuelle et augmentée dans l'industrie, fabrication du verre en fusion, communication via satellite, pilotage d'hélicoptère et découverte de l'école de pilotage sur l'aéroport du Grand Chalon, chimie, programmation informatique, robotique... tout est prévu afin de susciter l'éveil et la connaissance.

Rendez-vous les 11 et 12 décembre au Parc des Expositions - entrée gratuite - Respect des gestes sanitaires en vigueur

Laurent Guillaumé