Cinquième journée de championnat et des résultats toujours aussi bons pour le Saint Rémy Tennis de Table

- En R2, très belle victoire contre Gueugnon (18-17-16-8) 11 à 3, avec des cartons pleins pour Théo et Tom toujours aussi impériaux ! 2,5 pts pour Timo qui fait une perf à 17 au bout du suspense. 1,5 pts pour capitaine Lilian qui réalise quand même de bons matchs. L'équipe est presque assurée de la montée après la défaite dans le même temps de Pouilly, qu'ils affronteront lors du prochain match.

- La R3 était exempte sur cette journée, et jouera la montée face au Creusot la journée prochaine dans la finale de la poule ! À souligner le très bel état d'esprit de l'équipe : même sans jouer, les 4 joueurs se sont déplacés à Gueugnon pour venir encourager l'équipe 1 !

- La D2 réalise une belle victoire 16 à 2 contre Chagny (6-5-5-5). Carton plein pour Nathalie, Joshua et Thomas, et 2,5 pts pour Gérald qui remporte ici ses premiers matchs de la saison, bravo à lui ! L'équipe est toujours bien placée pour la montée et disputera sa finale lors de la prochaine journée également.

Merci aux supporters et notez bien le rdv de la journée prochaine, qui s'annonce cruciale !!