120 personnes au Mégarama pour une soirée-débat autour des addictions

Jeudi dernier, était organisé au Mégarama de Chalon une soirée ciné débat consacrée aux addictions, en partenariat avec l’association Addictions Alcool Vie Libre.

120 personnes ont assisté à la projection du film Nos vies formidables, réalisée par Fabienne Godet, qui retrace le parcours de reconstruction et de résilience de personnages souffrant de dépendances.

A l’issue de la projection de ce film poignant, une discussion nourrie et enrichissante s’est établie entre le public et les intervenants : M. Jean-Marc Sachetat (responsable de la section chalonnaise Addictions Alcool Vie Libre), Mme Christelle Bernard (infirmière addictologue au CHS de Sevrey), M. Christophe Albert (chef de service CSAPA Kairn 71), Mme Johane Planchon (assistante sociale et sophrologue au Kairn 71) et M. Jacques Seguin (administrateur Solimut).

Solimut Mutuelle a tenu à remercier ces intervenants qui ont partagé leur expertise sur les parcours de soin et l‘accompagnement des malades.

Des remerciements qui s’adressent également à l’ensemble du public, aux élèves de 3è année de l’IFSI IFSA du Chalonnais et leurs enseignants, aux adhérents de Vie Libre, aux professionnels de santé, ainsi qu’aux élus : Mme Nathalie Leblanc, vice-présidente à la Région, M. Alain Gaudray, vice-président du Grand Chalon, M. Philippe Fournier, Maire de Gergy, Mme Christine Louvel, conseillère municipale de Saint-Marcel et M. Sébastien Lagoutte, conseiller municipal de Chalon-sur-Saône.

Cette soirée a permis d’aborder un sujet fort de santé publique et de porter avec détermination la solidarité, la prévention, l’accès à la santé pour toutes et tous !