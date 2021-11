Le choeur OPUS 71 prépare deux concerts pour Noël donnés les 18 et 19 décembre 2021

Un nouveau chef de choeur et un programme spécifiquement adapté pour ce Noël 2021, la choeur chalonnais OPUS 71 travaille sur deux oeuvres de Marc Antoine Charpentier et une cantate de Bach.

Quel bonheur de réentendre des chorales après autant de silence lié à cette pandémie qui semble ne pas finir et qui a mis à mal la vie associative en général et culturelle en particulier. Instant de bonheur et de frissons lors de la répétition de ce dernier lundi.

Le choeur chalonnais OPUS 71 a repris depuis quelques semaines le chemin des répétitions, dans le hall de l’école Laénnec à Chalon-sur-Saône, avec un effectif légèrement diminué et qui aurait besoin de soprane, basse et ténor (avis aux chanteurs amateurs et bénévoles de Bel canto !)

Comme nous l’avions déjà fais savoir, un nouveau chef est désormais à la direction du choeur OPUS 71, il s’agit de Didier Charton-Vachet. Homme connu et reconnu dans le monde le musique, passé par les écoles de Conservatoire de Beaune, Chalon, Lyon, Besançon, ayant fait des études de musicologie à Dijon, Tours et Lyon; percussionniste de son état mais aussi maitre de chant. Nous ne tairons pas qu’il est également vigneron bio du coté Saint-Vallerin et Montagny. Pour accompagner le choeur Carine Seguin est au piano.

Pour cette prise de fonction du choeur, Didier Charton-Vachet a fait un choix très volontaire : « Il fallait rapidement relancer le choeur après presque deux ans d’arrêt de concerts particulièrement. En choisissant des oeuvres pour Noël cela a permis de vite se remettre en voix et surtout d’assurer deux concerts à cette occasion. J’ai proposé de travailler autour de Marc-Antoine Charpentier et de sa magnifique Messe de Minuit mais aussi le motet « In Nativitatem Domini Canticum » ( ndlr : traduction Chant de la Nativité du Seigneur), auxquels j’ai ajouté une troisième pièce avec la Cantate BWV 142 de Bach « Uns Ist Ein Kind Geboren « (ndlr : traduction Un enfant nous est né)

C’est bien l’esprit de Noël qui sera présent dans les deux concerts, avec orchestre et solistes pour compléter musicalement le choeur OPUS 71, qui seront donné le samedi 18 décembre à Beaune à 20h30 en l’église Notre Dame et le dimanche 19 décembre à Chalon sur Saône à 17h en l’église du Sacré Coeur.

JC Reynaud