Dix-neuf communes récompensées à la cérémonie du label «Villes et Villages Fleuris»

Ces nouveaux prix ont été attribués en partenariat entre Bourgogne-Franche-Comté Tourisme et Doubs Tourisme, Belfort Tourisme et le département du Territoire de Belfort, Destination Saône & Loire et Côté d’Or Tourisme.

Pas moins d’une quarantaine de communes ont été visitées pour ce palmarès 2021 : 19 communes ont été renouvelées dans leur labellisation et 19 communes sont lauréates : elles ont obtenu leur première fleur pour certaines et 1 fleur de plus pour d’autres, dont 7 communes dans les Montagnes du Jura, 7 dans les Vosges du Sud et 5 en Bourgogne. Patrick Ayache a eu le plaisir de leur remettre leur prix.

Palmarès régional



7 communes obtiennent la première fleur

8 communes obtiennent la deuxième fleur

4 communes obtiennent la troisième fleur

Cette année, 367 communes ont participé à la démarche d’obtention de ce label. Ce dernier traduit parfaitement les valeurs d’art de vivre et de qualité de vie présentes en Bourgogne-Franche-Comté.



Depuis 1959, le label « Villes et Villages Fleuris » récompense l’engagement des communes pour l’amélioration de la qualité de vie. Évoluant avec les attentes des citoyens, le label s'engage sur des enjeux tels que la qualité de l'accueil, le respect de l'environnement, la préservation du lien social et l’aménagement durable des espaces publics. C’est un outil au service des politiques des régions et des départements.

L’obtention du label « Villes et Villages Fleuris » récompense les actions menées par les communes, leurs élus, les agents municipaux, les services techniques ainsi que les nombreux bénévoles qui embellissent et fleurissent des parcs, jardins, bâtiments, espaces publics ou privés et créent ainsi un environnement favorable à l’accueil et au séjour, aussi bien pour les habitants que pour les touristes, en faveur de la qualité de vie.

