4ème édition de la semaine du numérique à la médiathèque de Saint Rémy.

La médiathèque à l’heure du numérique a proposé cette semaine des ateliers pour les petits et les grands.

Education à l’image sous différentes formes accessible à tous, animations afin d’appréhender l’information sur les réseaux sociaux, c’était à la médiathèque toute la semaine du 15 au 20 novembre. Amélie Vion adjointe à la culture est venue ce mercredi voir les ateliers dédiés à cette semaine du numérique, visite pilotée par Laurent Faivre animateur multimédia et initiateur de cet évènement et Sylvie Guillerminet responsable de la médiathèque.

Les enfants ont pu découvrir ce mercredi l’espace réalité virtuelle, une grande tablette permettant de découvrir divers jeux et autres interactions des problématiques des jeux éducatifs.

Un secteur dédié au montage de séquences de dessins animés avec Karine Miralles animatrice indépendante qui s’occupe d’un groupe de 10 enfants. Elle explique comment fonctionne le dessin animé, le montage avec le logiciel spécifique, de l’initiation en passant par les procédures de début et de fin de mouvement et la création d’un élément qui devient vivant par l’animation de différents stades de dessin.

Un atelier de réalité augmentée était en accès libre. Ce sont des livres enrichis par une application sur tablette. Cette technique consiste à ajouter des éléments virtuels (texte, image, vidéo, animation, son) à notre environnement proche dans le but de l’enrichir et de le compléter.

Un ̏escape Game˝ animé par Dorine Lopez et Julien Meunier de Lab71, structure culturelle du Département de Saône-et-Loire.

Un autre secteur appelé ateliers robots avec deux types de robots : un avec les coccinelles ̏Blue Bot˝ avec leur grand sourire et leurs lumières qui clignotent, attirent les enfants. Elles permettent aux enfants de se familiariser avec le code informatique d’une manière très ludique, les 7 touches du dos de la ̏Blue Bot˝ sont extrêmement basiques : les 4 touches repérées par des flèche donnent la direction, la touche pause indique à la coccinelle de s’arrêter un certain temps, le « x » permet d’effacer la mémoire et la touche verte donne le départ. Pour que la coccinelle aille d’un point A à un point B, l’enfant devra lui indiquer toutes les actions qu’elle va devoir effectuer dans l’ordre. Une animation sous la houlette de Mélanie Combe apprentie au Lab71.

Les ̏Ozobot˝ sont de tous petits robots qui offrent de grandes possibilités aux enfants leur permettant de faire des activités pour tous les niveaux ; des feutres spéciaux permettent de tracer des lignes de couleurs différentes que les robots pourront suivre au gré de leur programmation. Lorsque le robot rencontre un trait rouge, il va par exemple changer de couleur. Pour s’occuper des petits sur cet atelier le Lab71 avait détaché Estelle Ripoche apprentie au Lab71.

Les enfants tournent sur les différents ateliers. La semaine du numérique se terminera par des animations samedi 20 novembre de 10h00 à 16h00 à la médiathèque.

C.Cléaux