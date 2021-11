AVIS DE DECES - Madame Yvonne BILLARD née LAUBRIAT

REMIGNY, CHAGNY, - CHALON-SUR-SAÔNE



Michel Billard, son époux ;

Josiane et Bruno,

Corinne et Laurent,

Marie-Line et Bruno,

Nathalie et Yann,

ses filles et ses gendres ;

ses 8 petits-enfants ;

ses 6 arrière-petits-enfants ;

Pierrot et Madeleine Laubriat,

son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne BILLARD

née LAUBRIAT

survenu le 17 novembre 2021 à l'âge de 81 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 24 novembre 2021 à 10 heures en l'église de Chagny

suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

Condoléances sur registres.

Ni fleurs, ni plaques, des dons au profit de la lutte contre le cancer pourront être fait.

La famille rappelle à votre souvenir son gendre,

Christian

décédé en 2012 et remercie les personnes qui prendront part à sa peine.