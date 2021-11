On a fêté la Saint Just ce dimanche à l’église Saint-Pierre

En 2003 une décision a été prise de regrouper les paroisses Saint-Cosme, Saint-Vincent, Saint Pierre et la Citadelle pour être mises sous la protection de Saint Just de Bretenières, un prêtre missionnaire né à la Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône et baptisé à l’église Saint-Pierre.

Ce chalonnais n’avait pas hésité à quitter la France pour partir évangéliser la Corée en 1866 et fut martyrisé. Aussi ce dimanche de Saint Just, les paroissiens de l’église Saint Pierre ont honoré sa mémoire en organisant une petite réception en fin de messe.

Lionel Cybil (à droite sur la photographie), l’un des organisateur de cet événement a confié à info-chalon.com : « Aujourd’hui, dimanche de Saint Just, c’est un dimanche après cette pandémie qui a fait que les paroissiens ne se voient plus ! On a donc remis en place, un dimanche autour de la fraternité. Il y a donc d’organisé aujourd’hui, un petit apéritif et ensuite un repas de partage pour que les gens puissent à nouveau se retrouver, se rencontrer, discuter, faire connaissance après la messe. Il y a eu déjà un accueil avant la messe, il y a maintenant un accueil après la messe de façon de pouvoir accueillir les nouveaux paroissiens car en 2 ans, il y a des gens qui sont arrivés et d’autres qui sont partis et ils ne se connaissent plus. C’est donc une façon de retisser les liens entre nous. C’est aussi aujourd’hui l’occasion de rendre hommage à Saint-Just de Bretenières, chalonnais dont la famille était d’origine dijonnaise ! ».

C’est dans une très grande convivialité que tous les paroissiens ont partagé le verre de l’amitié et de la fraternité et pour les plus jeunes, des friandises.

