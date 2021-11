Succès de la 2ème édition du salon de la Bande Dessinée organisé par l’Association ‘Bulles de Bourgogne’

Organisé par l’association ‘Bulles de Bourgogne’ pour la deuxième année consécutive, la ville de Chalon-sur-Saône qui a accueilli la deuxième édition de la Bande Dessinée ce samedi et dimanche peut être satisfaite du succès de l’événement.

Si le salon dont l’accès était établi selon les réglementations des mesures sanitaires en vigueur de la Covid 19, à savoir, avec le ‘Pass sanitaire’ et le masque obligatoire, cela n’a pas découragé les nombreux visiteurs qui sont venus pour s’entretenir avec les auteurs pas avides de dédicaces.

Lors de cet événement, on notait la présence de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Emmanuelle Dupuit, Conseillère communautaire du Grand Chalon, déléguée au développement de la vie étudiante, représentant Sébastien Martin, Bruno Rochette, Conseiller municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Monique Brédoire Chargé du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Pascal Lebrat, Président de l’association Bulles de Bourgogne et organisateur du salon, Maria Riccio (Illustratrice de la B.D ‘Plus de pain... Moins de Peine’)…

Présent à 15 heures 45, info-chalon a constaté la forte affluence et a recueilli quelques témoignages :

Bénédicte Mosnier : « Ce salon de la Bande Dessinée, c’est une très belle initiative ! C’est la deuxième édition et comme on peut le voir, il y a une grosse fréquentation aussi bien d’adultes que d’enfants, donc une fréquentation familiale. Ce salon est une très belle réussite qui accompagne aussi la sortie de la Bande Dessinée chalonnaise sur Pontus de Tyard qui a été lancée par l’association ‘Bulle de Bourgogne’ et dont la 3e édition vient tout juste de sortir. C’est une très belle satisfaction pour nous aussi, ville de Chalon-sur-Saône, car cela fait preuve d’un dynamisme et d’une attente de la part des chalonnais quand on voit une si grande fréquentation. Alors effectivement, moi qui ai l’habitude de faire différents salons, aussi bien le salon jeunesse de notre ville mais aussi les différents salons que je vois à travers la France et bien, je trouve une fois encore, que la ville de Chalon-sur-Saône fait preuve de beaucoup de dynamisme, de présence de fréquentation et d’intérêt pour la culture littéraire dans tous les sens du terme de la littérature, parce que la Bande Dessinée en fait partie aussi ! ».

Victor Theval , 23 ans, qui a fait une MANAA à Grenoble (Mise à Niveau des Arts Appliqués) et titulaire d’un B.T.S en graphisme, jeune créateur et dessinateur bourré de talent : « J’ai une exposition permanente au bar ‘Le Saint James’ , Avenue de Paris à Chalon-sur-Saône et c’est grâce à cela que j’expose aujourd’hui car j’ai été repéré par un membre de l’association ‘Bulles de Bourgogne’. Concernant ma technique de dessin, c’est que je dessine d’abord sur le papier le modèle désiré, ensuite je vais le prendre en photo avec mon IPAD et je vais repasser les contours et faire les couleurs directement sur mon IPAD avec des applications qui vont me proposer d’appliquer différentes textures. Je trouve que cela apporte de la profondeur à mes œuvres. Par contre, j’expose également les portraits de mes parents : mon père en haut à gauche et ma mère en haut à droite, et là, la technique est complètement différente. Pour mon père, là, on est plus sur un montage photo que sur un vrai dessin étant donné que j’ai repris plein de logos de marques de bières différentes que j’ai découpé pour remettre en forme. Je les ai redessiné mais quand on regarde de prêt on voit les lettrages de différentes marques sous une certaine façon. Pour l’autre côté, celui de ma maman, j’ai choisi des fleurs de Bourgogne que l’on trouve d’une manière sauvage. J’ai pris son visage en dessin, j’ai fait des petits cercles pour ensuite la dessiner sous forme de fleurs, violettes, marguerites… pour arriver à un dessin très satisfaisant qui représente très bien ma mère. Concernant le salon, je suis très satisfait d’être ici, c’est un salon super sympathique et j’ai pu présenter mes dessins à plusieurs auteurs et cela est assez gratifiant car j’ai eu de bons retours jusqu’ici ! ».

Pascal Lebrat, Président de l’association Bulles de Bourgogne : « Tout d’abord nous sommes très satisfaits de l’ambiance de ce salon avec des auteurs contents d’être au contact du public, des enfants, des familles et nous c’est vraiment ce que l’on voulait. L’affluence quand à elle s’est voulue moyenne et constante ce qui a permis encore plus de souplesse dans l’organisation, donc de passer de moments plus agréables. Les gens continuent ainsi à découvrir ce qu’est une bande dessinée dans une bonne ambiance et sereinement. Je dois parler également de l’animation live que Pellicci a fait, qui était exceptionnelle et les gens ont compris grâce à lui, que le dessin, ce n’est pas simple, c’est du travail, du vrai travail. Je suis très satisfait de la dynamique et de l’objectif que l’on voulait atteindre puisqu’il est atteint. C’est d’avoir présenté la Bande Dessinée au plus grand nombre de public chalonnais et grand chalonnais ! ».

Clin d’œil au dessinateur et illustrateur Janpi,

Un autre, à une dessinatrice, Pauline Roland dont le stand a attiré un maximum de jeunes enfants pour des albums très prisés !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B