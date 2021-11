Le Club de Modélisme Naval Châtenoyen a 20 ans d’existence.

Le club de modélisme naval a créé son école pour permettre aux jeunes de faire du dessin et réaliser leur bateau.

Le club de modélisme naval n’a pas vraiment arrêté, dès qu’ils en ont eu la possibilité, les adhérents ont repris leurs activités. Ils préparent la porte ouverte qui aura lieu les 27 et 28 novembre dans les locaux du club au 27 rue des Rotondes et un rassemblement le 19 juin 2022 à l’étang Chaumont pour fêter les 20 ans du club avec une animation musicale en fin de journée.

Jean-Charles Neel, président du club, nous parle du club :

« Le club de modélisme naval a été créé en septembre 2001 à Givry, il comptait 4 adhérents. Suite à un problème de disponibilité de locaux, il a déménagé il y a 8 ans dans les rotondes à Châtenoy le Royal, déménagement et installation dans ces nouveaux locaux qui ont pu se faire grâce à Marie Mercier maire à cette époque et qui a répondu favorablement à notre demande. En 2019 c’est 32 adhérents dont 6 jeunes qui composent le club. Depuis, tous les ans un rassemblement régional Bourgogne Franche Comté de modélisme naval a lieu à l’étang Chaumont. »

Le club de Châtenoy est le plus gros de BFC, avant 2020 les modélistes faisaient de nombreuses sorties : Belleville sur Saône, Dijon, Toulon sur Arroux, Sedan… Le club produit des articles sur la fabrication, l’impression 3D, articles que les passionnés peuvent trouver dans la revue spécialisée Modèle Réduit Bateau (MRB) qui sort tous les 2 mois. Il a participé au plus gros salon de France qui s’est déroulé à Chambéry, une belle occasion pour rencontrer le rédacteur en chef du magazine MRB.

Pour compléter les activités modélismes, le club a créé en septembre 2021 une école pour apprendre aux jeunes à dessiner et par la suite faire de l’impression 3D sur les nouvelles machines impression du club. Actuellement 3 jeunes adhérents sont en formation et fabriquent des petites pièces comme les sièges, le poste de commandes, etc…, pour la construction de leur bateau. Vous pourrez découvrir cette école les 27 et 28 novembre au club.

Le club prévoit aussi de faire des sorties et rencontres avec d’autres clubs si les conditions sanitaires le permettent, de même que l’AG prévue le 29 janvier 2022 au local du club.

C.Cléaux