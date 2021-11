Covid-19 : un conseil de défense sanitaire est prévu mercredi

Le gouvernement souffle le chaud et le froid chaque jour qui passe. Entre les déclarations apaisantes pour certains et attisantes pour d'autres, le gouvernement français marche sur des oeufs, d'autant plus à quelques mois des élections présidentielles. La France entend rassurer alors que son taux de vaccination fait d'elle l'un des pays les plus vaccinés au monde, notamment sur les classes d'âge les plus à risque. Pour autant, le gouvernement regarde avec vigilance ce qu'il se passe chez nos voisins Européens, et la situation Outre-Rhin n'est pas faite pour nous rassurer. Une situation allemande qui inquiète surtout par le fait que ses capacités de réaction dans les services de réanimation sont sensiblement supérieures aux capacités françaises.

Alors le Conseil de défense de mercredi annonciateur d'annonces ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais la vaccination des plus à risque et des plus âgés semble avoir fait son effet sur les services de soins français.