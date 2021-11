Faites-vous coiffer pour la bonne cause ce samedi chez la Petite Coiffeuse Barbière

Samedi 27 novembre, trois salons de coiffures (La Garçonnière de Nath Barbershop, La Petite Coiffeuse Barbière et Gentlemen Cut) s'uniront et proposeront des coupes de cheveux au profit de la Fondation Movember, qui récolte des fonds en faveur de la recherche contre ces cancers masculins et briser les tabous liés aux cancers de la prostate et des testicules.



C'est Nathalie Landgraf, la coiffeuse-barbière qui gère La Garçonnière de Nath Barbershop, au 33 Rue de Thiard, qui est à l'origine de cette initiative.



L'idée, elle l'a eu il y a plus d'un mois. Une idée qui lui trottait dans la tête depuis un moment. Au détour d'une conversation, elle en parle à deux amis exerçant la même profession, Morgane Podgorski, la coiffeuse-barbière qui gère La Petite Coiffeuse Barbière, au 60 Avenue de Paris, et Marc Schweitzer, «Marco» pour les intimes, le coiffeur-barbier qui gère Gentlemen Cut, au 9 bis Place du Monument, à Pierre-de-Bresse.



Ni une, ni deux, ses confrères lui ont emboîté le pas «pour montrer qu'à plusieurs, on va plus loin».



«Je me reconnais en eux et j'ai tout de suite pensé à eux pour cet élan du cœur», réagit Nath.



Pour Morgane, cette adhésion au projet de Nathalie «c'est une évidence».



«La lutte contre les cancers est un combat qui peut tous nous concerner», ajoute cette dernière.



«J'ai dit oui toute de suite d'autant plus que mon père a été atteint d'un cancer de la prostate», explique Marco.



Cet Alsacien d'origine — comme Nathalie — précise que c'est aussi une belle manière de montrer que «les coiffeurs-barbiers peuvent faire cause commune et être solidaires».



Durant cette journée non-stop, donc pas de pause à midi et nos trois coiffeurs très motivés vont s'activer pendant 9 heures.



Une collation sera offerte à chaque participant de l'opération.



Mais ce n'est pas tout!



En effet, un tirage au sort sera organisé à la fin de la journée par deux mains innocentes. Les gagnants auront droit à une prestation gratuite.



Alors ce samedi, si le cœur vous en dit, rendez-vous chez La Petite Coiffeuse Barbière et faites-vous coiffer au profit d’une bonne cause!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations pratiques :



Où?

La Petite Coiffeuse Barbiere

60 Avenue de Paris

71100 Chalon-sur-Saône



Quand?

Le samedi 27 novembre, à partir de 10 heures