Succès de l'After électro à la Rotonde de l'Espace des Arts

Après le spectacle 'Queen Blood' d'Ousmane Sy programmé à 20h samedi dernier, Konik et P'tit Luc ont, aux platines, animé la fin de soirée pour le plus grand bonheur du public.

Programmés parmi les à-côtés du festival TransDanses, ces artistes multi-facettes, Djs, producteurs et créateurs des soirées RISK party et PIXMIX ont proposé des shows House & Techno.

Cette soirée était accessible aux personnes présentant le pass sanitaire et s'est déroulée dans la Rotonde de l'Espace des Arts, désormais investi par Bloc 7 qui propose boissons et restauration rapide (fraîche et faite maison). Ce bar-restaurant est désormais ouvert du mardi au vendredi de 11h à 17h et les vendredis et samedis de 17h à 22h. Bloc 7 vous accueille aussi les soirs avant et après les représentations en cas de spectacle.

Le festival TransDanses, c'est encore demain :

- Prequel, d'Etienne Rochefort, vendredi 26 novembre 2021, 19h, GRATUIT, Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

- Cent mille façons de parler, Cie Maqamat / Omar Rajeh, vendredi 26 novembre 2021, 20h Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Renseignements et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/spectacles

Photos JPB