SAÔNE-ET-LOIRE : Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France, a reçu aujourd’hui une Marianne d’Or de la démocratie locale

Président d’Intercommunalités de France et du Grand Chalon, Sébastien Martin a reçu des mains d’Alain Trampogliéri une Marianne d’Or de la démocratie locale, aujourd’hui à Paris. Cette cérémonie récompense chaque année les bonnes pratiques en matière de politiques locales, les innovations, les solidarités et les performances de la gouvernance de proximité.



Cette distinction honore le travail fourni au quotidien par les intercommunalités, leurs élus et équipes. C’est une reconnaissance du rôle croissant de l’intercommunalité comme autorité organisatrice de nombreuses politiques publiques locales. Fers de lance sur les grands enjeux liés au développement économique, à la transition écologique, aux transports ou au logement, les intercommunalités exercent des compétences clés dans le contexte de la relance.

Cette Marianne d’Or rend hommage à Intercommunalités de France, association fédérant aujourd’hui près de 1000 communautés de communes, d’agglomération, urbaines et métropoles adhérentes. Son réseau rassemble plus de 80 % de la population française. Interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics (Gouvernement, Parlement, …), Intercommunalités de France assure une représentation au niveau national, participe aux débats d’actualité sur l’organisation territoriale française et la décentralisation, et développe une expertise spécifique au service de ses adhérents.

