Retour sur la 26ème soirée courts-métrages au Mégarama Chalon

Jeudi soir, le journaliste et critique de cinéma français Gilles Colpart était de retour à Chalon-sur-Saône avec une sélection de huit films dans le cadre de la 26ème soirées des courts-métrages. Une soirée organisée au Mégarama Chalon par La Bobine avec le soutien du Grand Chalon et en présence de la réalisatrice d'origine afghane, Chabname Zariab. Plus de détails avec Info Chalon.