CORONAVIRUS - Le Préfet de Saône et Loire annonce des nouvelles mesures dans le département

Faisant suite aux annonces du Ministre des solidarités et de la santé et eu égard à l’évolution inquiétante du taux d’incidence en Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire, Julien CHARLES, a pris ce jour un arrêté pour rétablir l’obligation du port du masque à l’extérieur dans certains lieux et circonstances.

Le port du masque de protection est rendu obligatoire en extérieur, du 27 novembre au 31 janvier 2022 inclus, pour toute personne de onze ans ou plus, dans les lieux suivants de toutes les communes du département : sur les marchés, brocantes et ventes au déballage ; sur les marchés de Noël ; aux abords des écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur, dans un rayon de 50 mètres autour des accès et sorties, aux horaires d’ouverture et de fermeture de ces établissements.

Cette obligation s’applique également aux cours intérieures et préaux des écoles élémentaires, des collèges et des lycées ; aux abords des crèches et des établissements accueillant des activités péri-scolaires, à l’exception des cours intérieures et préaux, dans un rayon de 50 mètres des accès et sorties, aux horaires d’ouverture et de fermeture de ces établissements ; aux abords des gares ferroviaires et routières, dans un rayon de 50 mètres des accès et sorties, et aux arrêts de bus, de 6h00 à 21h00 ; aux abords des centres commerciaux ;

dans un rayon de 50 mètres à l’extérieur des lieux de culte, aux heures de célébration ; dans tout espace extérieur où une distanciation d’un mètre entre deux personnes ne peut être garantie du fait de la configuration des lieux, notamment les files d’attente d’accès à des établissements recevant du public ou des lieux ouverts au public;

Une mesure qui s'applique à toute personne circulant à pied, à l'exception des personnes pratiquant une activité sportive.