101 ans d'histoire pour l'Harmonie municipale givrotine

L'exposition remonte même jusqu'en 1860, où Isabelle Vadot, qui a monté toute cette exposition avec son époux, a retrouvé les traces d'une fanfare chez les pompiers givrotins.

Mais, l'existence officielle d'un groupe musical dans le village, remonte au 26 novembre 1872, date de naissance de la Fanfare de Givry. Elle sera suivie en 1881, par la Renaissance, un autre groupe qui a été créé par le Maire de l'époque, pour concurrencer la Fanfare.

Puis en 1920, est née l'Harmonie municipale de Givry, qui n'a malheureusement pu fêter son centenaire l'année dernière pour cause de COVID.

A ce propos, c'est pour la même raison, que Béatrice Dupuis, la Présidente de l'association, a dû la mort dans l'âme, reprogrammer au 2 avril 2022, le concert du centenaire, programmé initialement le 5 décembre prochain. Certains musiciens ont en effet été touchés récemment par la Covid, ce qui a perturbé les répétitions et la préparation de ce spectacle.

L'exposition qui nous est proposée, fait suite à un gros travail d'Isabelle Vadot. Durant plus d'un mois, elle a réalisé une synthèse entre tous les éléments, que l'Harmonie a pu récupérer, et les documents ,qu'elle a trouvés dans les différentes archives (locales et départementales) ainsi qu'à la Bibliothèque nationale de France.

Au final, le visiteur pourra faire un vrai retour dans le passé, avec des affiches, des programmes, des diplômes, des articles de presse, des photographies, des instruments, des tenues,...

En pratique :