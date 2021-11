AVIS DE DECES - Madame Lucienne GASTALDO née BRAILLY

CHALON-SUR-SAÔNE



René, Valérie, Anne,

son fils, ses filles et leurs conjoints ;

Marion, Clément, Célia, Valentin,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Margaux, Nino,

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucienne GASTALDO

née BRAILLY

survenu à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 1er décembre, à 14h30, en l'église Saint-Pierre.

Lucienne repose à la chambre funéraire, 115 avenue Boucicaut où ses proches vous recevront mercredi de 10h30 à 12 heures.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Nous pensons aussi à son époux

Jean

décédé en 2002,

sa fille

Laurence

décédée en 1959.