Et le grand vainqueur de la primaire de la droite est... Emmanuel Macron

Si il y en a un qui doit se friser les moustaches ce jeudi soir, c'est bien Emmanuel Macron ! Le Président de la République dont la candidature à un deuxième mandat n'est plus un mystère doit se réjouir à lire les résultats de la primaire au sein du parti Les Républicains. En voyant un échiquier politique qui se bouche toujours plus sur la droite la plus dure voit finalement se libérer tout l'espace centriste. Un espace qui s'élargit toujours plus au fil du temps.

Après avoir atomisé la gauche sociale-démocrate et fait une OPA sur la plupart de ses ténors, c'est un nouveau coup de maître à mettre au profit de l'actuel pensionnaire de l'Elysée. Le Maître des Horloges a désormais le champ libre sur un espace politique toujours plus large. C'est une vraie autoroute qui s'est dégagée avec pourtant le risque de susciter toujours plus de radicalité dans ses oppositions, à gauche comme à droite, et de fracturer toujours plus la société.

Entre Eric Zemmour et Eric Ciotti, disons-le franchement il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette en dehors de l'attachement à sa famille politique. Les propos de l'un et de l'autre trouvent régulièrement un écho chez l'un ou l'autre. C'est dire qu'à la droite de la droite, ça bouchonne... et ce n'est pas pour déplaire à La République en Marche.

Même si Valérie Pécresse devait sortir victorieuse de ce deuxième tour, les résultats seront nécessairement générateurs de séisme au sein du parti Les Républicains. Celles et ceux qui n'avaient pas encore entamer d'approches vis à vis de la majorité présidentielle doivent sérieusement commencer à réfléchir.

A l'Elysée, ce jeudi soir, les bulles doivent être bonnes.

Laurent Guillaumé