Lydie et son légumatic ont trouvé leur clientèle à Lux

Lydie Dhoutaut s'est lancée dans l'entrepreneuriat avec un projet totalement atypique et pourtant tellement d'actualité. Son seul regret ? C'est bien celui de ne pas s'être élancé bien plus tôt. Cela fait 6 mois que son distributeur de légumes frais et locaux est apparu sur le parking de la boulangerie du Moulin de Païou à Lux et déjà le succès est à la hauteur de ses espérances.

Le bouche à oreille fonctionne à merveille et "il correspond aux nouvelles manières de consommer tout en mettant en avant exclusivement des producteurs locaux". Faire appel à des productions du secteur, c'est la motivation première qui anime Lydie, "on teste tout, on va voir chaque producteur, on se fournit directement chez eux. Je ne vois pas vendre des produits que je n'ai pas consommé avant" explique l'entrepreneuse du Légumatic.

Paiement sans contact et sans liquidité

Cerise sur le gâteau, le dispositif qui est proposé à Lux permet de régler ses achats uniquement via la carte bleue. Le distributeur est totalement sécurisé et du coup ne suscite aucun intérêt pour d'éventuels cambrioleurs, puisqu'il n'y a pas d'argent liquide...

Côté tarif, tout est étudié à la loupe pour ce distributeur accessible 24h24 et 7j/7 avec des produits frais. A la question de la rotation des produits, Lydie confie qu'elle a très peu de déchets, "les produits partent sans difficultés et le peu qu'il reste, c'est consommé en interne".

Autre point sur lequel Lydie insiste, c'est bien sûr la saisonnalité des produits proposés. Pas question de se soustraire à cette condition parce qu'il en va d'une forme de respect des pratiques maraîchères.

A Noël, c'est même une boite cadeau qui sera proposée aux clients pour la modique somme de 20 euros.. avec que des produits originaux dont des nounours à la guimauve produits à Givry... qui ont l'air bien succulents.

Laurent Guillaumé