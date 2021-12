AVIS DE DECES - Madame Paulette BRETAIRE née DASVIT

SASSENAY



Jacky Bretaire, son époux ;

Véronique Bretaire,

Magali & Christian Guenard,

Nadia & Denis Cruchaudet,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette BRETAIRE

née DASVIT

survenu le 29 novembre 2021, à l'aube de ses 75 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mardi 7 décembre 2021, à 15h15, en la salle de cérémonie du Crématoirum de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie chaleureusement sa kinésithérapeuthe, ses infirmières, son médecin généraliste pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.