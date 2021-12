«Diptyques» au Carmel : une exposition hivernale très colorée

Jeudi 2 décembre à 17 heures 30, nombreux étaient les visiteurs à pousser la porte de la Chapelle du Carmel, venus «jeter un œil» à l'exposition photos «Diptyques» du Club-photo Nicéphore Niépce et l'Œil de Lux. D'insolites et hétéroclites clichés en couleur ou en blanc et noir de la nature, de portraits, de figures, de monuments. Plus de détails avec Info Chalon.