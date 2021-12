Les sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône se sont se mobilisés pour le Téléthon

Si la veille, ils fêtaient la Sainte-Barbe, qui est selon la tradition chrétienne la sainte protectrice des artilleurs et des pompiers, le Centre d'Intervention et de Secours et le groupe de jeunes sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône se sont également mobilisés pour apporter leur pierre à l'édifice, en proposant des animations sur la Place de Beaune, ce samedi 4 décembre à l'occasion de la 34ème édition du Téléthon. Plus de détails avec Info Chalon.