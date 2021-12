Remise de shorts aux jeunes du Rugby Club de Givry

Ces shorts, qui ont été offerts par la SARL Guénard et Givry Travaux publics, viendront compléter les chaussettes et maillots, qui sont fournis pas le club,

Ces deux partenaires ne sont pas des inconnus au club givrotin, puisqu'ils ont chacun des liens familiaux avec certains de ses membres. Michaël Guénard, qui est un ancien joueur du Rugby Club de Châtenoy le Royal, fait partie de la famille de Jojo Guénard, qui entraîne actuellement l'équipe Senior. Quant à Cyril Givry, il a joué au RC Givry et est le papa d’Émile, qui est licencié au sein de l'école de rugby du club.

La SARL Guénard, qui regroupe plusieurs artisans plâtriers-peintres, est basée à Saint Rémy et propose depuis plus de 10 ans ses services dans le ravalement de façades, l'aménagement et l'isolation des combles. Quant à Cyril Givry, il exerce dans les travaux publics, sur les communes de Givry, Saint Jean de Vaux et Saint Martin sous Montaigu.

Christophe Hannecart, Président du RC Givry, a tenu à remercier les généreux donateurs, pour l'aide précieuse qu'ils apportent aux jeunes du club, les parents pour leur présence régulière aux tournois, et Margot Picard, qui vient de reprendre la présidence de l'école de rugby, qu'a quittée Isabelle Hachim, après 14 ans de bons et loyaux service. Il s'est aussi félicité que tout le travail réalisé au niveau de l'école de rugby depuis 45 ans commence à payer. Certains de ses membres ont en effet intégré progressivement le groupe senior, qui malgré son rajeunissement, est invaincu depuis le début de saison.

Cette école de rugby compte actuellement 40 enfants, qui sont âgés de 3 à 16 ans, lesquels sont encadrés par 6 éducateurs. Comme beaucoup d'associations, l'école de rugby a du mal à retrouver le niveau d'effectif, qu'elle avait avant la pandémie. Car si le total de jeunes joueurs se stabilise autour de 40, cela est surtout dû à la création il y a deux ans d'une nouvelle catégorie de « Baby rugby », qui accueille des enfants âgés de 3 à 5 ans. Margot Picard accueillera donc avec plaisir de nouveaux enfants intéressés par le rugby, qui est pratiqué à Givry dans un club réputé pour son ambiance conviviale.

Pour tout renseignement sur l'école de rugby, contacter Margot Picard au 07 82 25 11 35