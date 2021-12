Belle illustration des Benjamins/Minimes lors du Championnat Départemental

Les jeunes du Judo club Chalonnais ont enfin pu s'exprimer lors de la phase départementale prévue samedi dernier au Dojo municipal de St Marcel.

Visiblement heureux de pouvoir refaire de la compétition et tenter d'obtenir une qualification pour le phase régionale, les élèves de Yann DU CLOSEL ont réussis une belle moisson avec pas moins de 13 benjamins et 11 minimes classés !

Benjamins :

Champions de Saône et Loire : Malo BRIANTI RAYMOND (-34 kg) et Gaspard DIAZ (-38)

Vice Champions : Assia SAFI (-40), Jeanne GILARES (-57) Hyacinthe ROBERT (-42) et Erden BILENSOY (-55)

Médailles de Bronze avec Kenzi BOUAÏCHA (-30) Natan THUAULT (-42), Jeanne LE VAGUERES (-36) Ranya LIMOGE (-36) et Amine ZEDDAM (-55). Cinquième place pour Axel RAVENET (-30) et 7ème place pour Zakaria BELVAL (-30) .

Du coté des minimes:

Champions de Saône et Loire : Mathieu BERBIGET (-60) et Zacky SABIH (+73)

Vices champions : Stella IWANOW (-40) Candice CARILLON (-48) et Daniel SOLOMONYAN (+73) Cinquièmes places pour Mathis DANIERE (-42), Amory BOUREGHDA LOCTIN (-46) Elias LIMOGE (-46) et Thomas PORTRAT (-60) et 7èmes places pour Angèle LE VAGUERES (-48) et Newfel EL GDAH (-50)