Le centre de vaccination du Chalonnais augmente sa capacité d'accueil face à la ruée vers la dose de rappel

Situé Rue de la Banque, le centre de vaccination de Chalonnais se mobilise fortement pour accueillir le nombre sans cesse croissant des candidats à la dose de rappel du vaccin contre le COVID-19. Ce lundi 6 décembre, une conférence de presse était organisée par la Ville et le Grand Chalon pour expliquer ce qui change. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis plusieurs jours, le centre de vaccination du Chalonnais, situé Rue de la Banque, a repris une forte activité après la décision du gouvernement ouvrant le rappel vaccinal à tous les adultes.

Ce lundi 6 décembre à 12 heures 30, la presse locale avait rendez-vous avec Bruno Legourd, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge des affaires sanitaires et sociales, Alain Gaudray, vice-président du Grand Chalon en charge de la santé, et Aude Noël, coordinatrice du centre de vaccination du Chalonnais, pour faire le point sur la situation et les mesures prises pour faire face à la ruée vers le rappel vaccinal.

À titre d'exemple, rien qu'aujourd'hui, 791 injections ont été réalisées.

Un chiffre déjà impressionnant en passe d'être largement dépassé dans les jours à venir...

En effet, répondant à une demande adressée aux deux collectivités (Ville et Grand Chalon) par Olivier Tainturier, sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, le centre de vaccination va donc augmenter le nombre de boxes, de 3 à 4.

Actuellement, le centre de vaccination du Chalonnais est ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures.

Face à une telle affluence et pour mener à bien la campagne de rappel, destinée à compenser la progressive diminution de l'efficacité de ces sérums contre le COVID-19, la décision a été prise de rajouter prochainement le samedi et de passer de 18 heures à 21 heures.

«Cette proposition n'est pas encore actée», précise le vice-président du Grand Chalon.

À noter que le samedi, les sapeurs-pompiers du CIS de Chalon-sur-Saône prendront en charge le centre de vaccination.

Des mesures qui permettront au centre de passer rapidement à 1200 injections par jour, soit 100 injections par ligne toutes les 4 heures.

Bien entendu, le centre de vaccination du Chalonnais restera Rue de la Banque afin de ne pas arrêter les nombreuses manifestations culturelles qui ont lieu à la Salle Marcel Sembat.

«C'est un site central et connu des Chalonnais et des Grands Chalonnais», commente l'adjoint au maire.

Comme le rappelle à juste titre Bruno Legourd, quelques médecins, les infirmières libérales et des pharmacies à hauteur de 400 injections par semaine pour certaines, proposent également de vous vacciner.

Cela fait écho aux propos d'Agnès Frachon, la présidente de l'Association des infirmiers libéraux du Chalonnais, qui expliquaient que les infirmières et infirmiers libéraux sont en mesure d'administrer les injections requises.

«On ne fait pas assez appel à elles et pourtant leur aide a été très appréciée dès le début de la crise sanitaire», concède l'adjoint au maire.

«Même s'il nous reste du Pfizer, nous aurons prochainement du Moderna. Toutefois, les doses de Pfizer seront en priorité pour les moins de 30 ans», précise ce dernier.

Concernant la distribution des deux produits, Alain Gaudray nous explique que le centre de vaccination «n'est pas maître des décisions».

«Nous faisons des propositions à l'ARS et aux services de l'État qui restent les seuls décisionnaire», ajoute le vice-président du Grand Chalon.



Si pour l'heure, 17 personnes travaillent au sein du centre de vaccination du Chalonnais, le nombre va également passer à 30, ce qui permettra une meilleure rotation des équipes.

Quant à savoir pourquoi il n'y a pas plus de boxes, Alain Gaudray a une explication assez claire: «Il y a un confort de travail qui fait qu'on ne peut pas augmenter les lignes à outrance».

Pour rappel, il y a peu de différences entre les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna. Les principales différences concernent l'efficacité, 95 et 94 % respectivement, et les additifs qui sont différents d'un produit à l'autre. Toutefois, beaucoup d'éléments sont similaires ou identiques pour les deux vaccins, comme le fait qu'ils soient autorisés pour les personnes à partir de 12 ans, qu'ils sont tous les deux des vaccins à ARNm, que deux injections sont nécessaires, et qu'ils contiennent du polyéthylène glycol (PEG).

Les deux produits sont compatibles.

L'adjoint au maire nous apprend qu'au moment où se tenait cette conférence de presse, il y a 71 patients hospistalisés, dont 12 en réanimation ou soins intensifs, dans le nord de la Saône-et-Loire, un secteur qui va de la Bresse au Morvan.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati