Ils ont adopté un 2e chat à la SPA : l’histoire de Holly

On pense souvent que le chat est un animal très indépendant, voire solitaire, mais la réalité est bien plus nuancée. La plupart des chats domestiques supportent très bien la compagnie de leurs congénères, source de stimulation et de bien-être.

« Après la mort de l’un de nos deux chats, nous avons décidé d’en adopter un autre à la SPA de Châtenoy-le-Royal, où ma fille avait fait un stage pour son école. J’ai eu un coup de cœur pour Holly. »

Voilà comment Holly, petite chatte tricolore âgée de 2 ans, se retrouve dans la maison d’Emmanuel, sa famille et… de Papillon, le chat de la maison.

Le territoire du chat

Contrairement au chien, le chat n’est pas un animal social, avec des rapports dominants dominés : c’est un animal territorial. Ce qui signifie que chaque chat est le maître d’un territoire qui comprend les lieux, mais aussi les objets, et même vous !

« Holly est timide et réservée. Au début, c’était un peu compliqué, avoue Emmanuel. Par exemple, Papillon ne la laissait pas aller à l’étage, il lui en refusait l’accès. »

Il est parfaitement normal que les chats se montrent dans un premier temps méfiants, voire un peu agressifs. Partager son espace, son coussin ou sa gamelle est synonyme de violation de territoire. Patience, donc, laissez faire en évitant les erreurs.

« Après 10 jours d’adaptation, Holly s’est habituée à sa nouvelle maison, sa nouvelle famille. Quant à Papillon, il s’est noué peu à peu une relation forte : ils jouent beaucoup, se poursuivent, dorment parfois ensemble… C’est que du bonheur ! »

La 1re rencontre : les odeurs

Dans l’idéal, il vous faut respecter cette importance que le chat attribue à son territoire. Les odeurs sont la 1re étape : on isole le nouveau venu dans une pièce, et on le laisse sortir de sa caisse de transport à son rythme. Puis on lui présente des objets qui portent l’odeur de l’autre chat. Inversement, le chat de la maison découvrira son nouveau compagnon par l’odeur d’objets (couverture, jouet…). Chacun des deux s’habituera à cette odeur nouvelle, que vous associerez à un moment agréable, une caresse par exemple.

La rencontre physique

La rencontre physique interviendra dans un second temps, quand les chats ne montreront plus d’agressivité en présence de l’odeur de l’autre. Ils se rencontreront quelques minutes dans un endroit neutre, loin de leur gamelle respective et leur lieu de repos, avec possibilité de se réfugier si besoin. N’intervenez pas au moindre signe d’hostilité, laissez-les interagir en restant calme, avec un ton apaisant. Il est naturel qu’une méfiance se manifeste, voire une légère agressivité. Vous pourrez augmenter, au fil des jours, le temps de rencontre.

L’adoption de Holly est une réussite. Gardez à l’esprit que l'adoption est une décision importante et qui doit être réfléchie : un chat peut vivre plus de 15 ans. Mais, pour reprendre les mots d’Emmanuel « C’est que du bonheur ! »

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

SPA de la région chalonnaise

Chemin des Rotondes

71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

[email protected]

Ouvert : du lundi au samedi de 14 h à 17 h 30

Fermé : dimanche et jours fériés.