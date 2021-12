AVIS DE DECES - Madame Jeanne ROZE née DELE

CHALON-SUR-SAÔNE



Jeanne ROZE

née DELE

s'est endormie le 30 novembre 2021

dans sa 102e année.

De la part de :

Nicole et Jean Voisin,

Roger et Denise Roze,

ses enfants ;

Frédéric, Bertrand et leurs conjointes,

ses petits-enfants :

Manon et Clément,

ses arrière-petits-enfants ;

la famille et ses amis.

Ses obsèques religieuses auront lieu mercredi 8 décembre à 9h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Jeanne aimait les fleurs mais des dons pour la recherche du cancer pourront être faits au profit du centre Leclerc à Dijon.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prennent part à sa peine.