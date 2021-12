Le NPA de Saône et Loire appelle à la "bienveillance démocratique"

Appel aux élu(e)s de Saône et Loire pour soutenir la pluralité : apportez votre parrainage à Philippe Poutou.

Philippe Poutou est candidat à l’élection présidentielle. Ouvrier licencié par la multi-nationale Ford avec l’ensemble de ses collègues de l’usine de Blanquefort, il est aujourd’hui au chômage.

Comme en 2012 et en 2017, il est le seul ouvrier candidat. De surcroît en 2022, il est le seul chômeur candidat, dans un pays comptant plusieurs millions de sans-emplois et connaissant des plans de licenciements massifs.

Nous, militantEs politiques, vivant en Saône et Loire, appelons les éluEs qui le peuvent à parrainer Philippe Poutou afin qu’il puisse s’exprimer à l’élection présidentielle. Nous savons que le barrage démocratique que sont les 500 parrainages d’éluEs est un frein pour les candidats comme Philippe Poutou alors qu’il n’en est pas un pour les candidatEs présentéEs par les partis institutionnels.

Philippe Poutou n’est pas un candidat fantaisiste. Il représente un courant politique historique de la gauche, présent dans les luttes du quotidien pour les services publics, pour les droits des migrantEs, pour le féminisme, pour la défense de l’emploi, des libertés démocratiques… Il a autant de légitimité que les autres à se présenter. Lors du débat télé de 2017, face à Le Pen et Fillon, il a su dénoncer les tricheries de politicienNEs corrompuEs, et faire vivre la dignité populaire avec sa sortie sur « l’immunité ouvrière » ! Cela a marqué une grande partie de la population qui s’est retrouvée dans ses paroles. Il a alors démontré l’utilité de sa présence dans la sphère publique et médiatique.

ÉluEs, apporter votre parrainage à Philippe Poutou ce n’est pas forcément le soutenir politiquement : c’est défendre le droit à l’expression d’un candidat et, à travers lui, d’un parti politique, représentatif d’une partie de la population. Il en va du pluralisme démocratique.

Merci pour votre bienveillance démocratique

Le NPA 71