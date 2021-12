Illuminations du 8 décembre : Les Papillons Blancs Bourgogne du Sud étaient présents Place de Beaune et Rue de la Citadelle

Les Papillons Blancs du Creusot et de sa région et les Papillons Blancs de Chalon-sur-Saône, Louhans et leur région, deux associations de parents qui accueillent et accompagnent les personnes en situation de handicap mental et leur famille ont décidé d'unir leurs destinées et sont devenues les Papillons Blancs Bourgogne du Sud.

Présents à l'occasion des Illuminations du 8 décembre à Chalon-sur-Saône, les Papillons Blancs Bourgogne du Sud tenaient deux stands, un sur la Place de Beaune et un autre au niveau du 26, rue de la Citadelle, de 18 heures à 22 heures.

L'occasion de vendre des Père Noël en pain d'épices au profit des personnes en situation de handicap, à 3 euros l'unité et 5 euros les deux.

Du côté de la Citadelle, le stand était tenu par Claude Limonier, Ghislaine Fauvey et Olivier Retel.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati