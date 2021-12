Remise de lève-personnes, de sweat-shirts et de ballons pour la section foot-fauteuil de l’Académie du foot

Une belle action de solidarité !

Mercredi 8 décembre à 17 heures 30 , avait lieu au Gymnase Jean Macé (Z.U.P) de Chalon-sur-Saône, la remise de deux lève-personnes ainsi que la remise de sweat-shirts et ballons, à la section foot-fauteuil de l’académie du foot.

1 lève-personne a été offert par la CASDEN représentée par monsieur Daniel SLABY, Délégué Départemental et mis à disposition, 1 autre lève personne a été offert par la ville de Chalon-sur-Saône, représentée par Philippe Finas, 9e adjoint en charge des sports assisté de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs et de Gilles Vechambre, Directeur du service des Sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon.

Quant à Jérôme Giraud, Responsable de la section foot fauteuil de Chalon Académie, il voyait son équipe être dotée d’équipements sportifs (maillots et survêtements) par Hervé Carlet, Administrateur Fonction Publique de l’ACEF et Président de ‘Chalon Sport Adapté’ et la Banque Populaire.

Actuellement, il faut savoir que la section foot/handicap de Chalon Académie recense 50 licenciés qui composent soit la section foot fauteuil soit la section football.

Lors de cet événement, on notait la présence de Dominique MELIN, Vice-présidente en charge des sports.

J.P.B