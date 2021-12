NEIGE - La Préfecture de Saône et Loire active son Centre Opérationnel Départemental

Un fort épisode neigeux est intervenu dans la nuit du 9 au 10 décembre, qui se poursuit actuellement.

La circulation sur les axes routiers du département est perturbée, en particulier sur l’A40.

Pour répondre à cette situation, le préfet a décidé d’ouvrir le Centre opérationnel Départemental.

Des arrêtés devraient être pris pour contrôler la situation. Ils vous parviendront par communication ultérieure.

Rappel aux usagers :

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous.

 Éviter les déplacements autres que ceux absolument indispensables ;

 En cas d’obligation de déplacement : .

 Respecter les déviations et les consignes de circulation ;

 Allumer les feux de croisement et de brouillard ;

 Éviter les accélérations et les à-coups ;

 Ne jamais dépasser un véhicule de déneigement en action.

Pour suivre l’évolution de la situation consultez le site internet des services de l’État de Saône-et-Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/ .

Pour connaître les conditions de circulation consultez le site: https://www.bison-fute.gouv.fr/maintenant.html et https://www.inforoute71.fr/carte.php