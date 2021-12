Pourquoi la vigne dépérit et comment faire pour arrêter ce processus ?

Ce sont les questions auxquelles Dominique Thély a tenté de répondre hier soir, lors d'une conférence baptisée « La vigne et ses maux », qui s'est tenue dans l'ancienne gare de Givry, à l'initiative de l'Association « Animation en Côte chalonnaise »

Dominique Thély se présente en tant que « tâcheron- vigneron » qui est en retraite, mais qui continue à travailler « pour le plaisir » sur 3,5 hectares de Givry 1er Cru, qui appartiennent au viticulteur gemulois Christophe Drain.

Il a débuté sa présentation par un diagnostic, qui a été fait en 2016 dans le vignoble français, et qui relève une perte moyenne annuelle de rendement de 4,5 hectolitres par hectare. Et pour bien marquer l'importance du phénomène, il a poursuivi son état des lieux en évoquant la durée de vie actuelle des vignes, qui tourne autour de 35 ans, ce qui est très loin des standards habituels...

Ce fin connaisseur de la vigne et de son histoire a ensuite expliqué à la trentaine de personnes présentes pourquoi la vigne est en souffrance, depuis qu'elle a été attaquée par le phylloxera vers les années 1870. Il a ensuite passé en revue les principales causes de ce dépérissement, qui ont été classées en 4 catégories : les ravageurs, les changements climatiques, la culture de la vigne et les humains.

Puis, Dominique Thély a présenté quelques solutions simples, qui permettront d'endiguer ce dépérissement. Elles sont tirées du plan national de lutte contre le dépérissement, qui a été mis en place en 2016 par la filière viticole, et qui s'articule autour de 4 axes : les viticulteurs, les plants, l'anticipation des crises et la recherche. Ils en a d'ailleurs expérimenté quelques unes, et a présenté en séance les résultats obtenus à l'aide de photos, prises dans ce qu'il appelle affectueusement « ses » vignes.

Ces exemples ont permis de terminer la présentation sur une note d'espoir, a fortiori que selon, Dominique Thély, « les jeunes viticulteurs qui sont arrivés sont bien conscients du problème et font tout pour préserver le vignoble givrotin !»

Une dégustation de vins givrotins est venue clore cette présentation dynamique et fluide d'un véritable passionné, que l'on devrait retrouver cet été, à l'occasion des visites qu'organise dans le vignoble givrotin l'association « Animation en Côte chalonnaise ».