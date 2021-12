Une trentaine de délibérations à l’ordre du jour de ce conseil municipal du 4 décembre 2021 à Saint Rémy.

Après la classique désignation des secrétaires de séance et l’approbation du procès-verbal de la séance précédente, Florence Plissonnier maire de St Rémy a donné la parole à Alain Mère pour présenter les délibérations sur les questions finance.

Le rapport N°6 portait sur la garantie d’emprunt sollicité par la SA d’HLM la Thoiseyenne auprès de la commune, emprunt, en plus de ses fonds propres, pour financer l’acquisition de 44 logements sur St Rémy avec, en contrepartie, un droit pour la commune de réservation sur l’attribution de logements à chaque départ de locataire. Le prêt pour ces 44 logements s’élève à 1 244 197 € sur 25 ans. Tristan Bathiard a demandé où se trouve les 44 logements, Madame le Maire lui a répondu qu’ils se situaient Route de Givry et vers Jérémiasz. (Voté à l’unanimité).

A la question N°7 sur le projet d’emprunt du CCAS pour ses dépenses d’investissement de l’exercice 2021 pour un montant de 58 000€ pour des travaux de salles de bain à la résidence Aragon, le conseil a donné un avis favorable à l’unanimité.

Autre point important : la délibération sur le reversement de l’excédent d’un montant de 318 305,88€ du budget annexe du lotissement des hauts Marobins provenant de la vente de tous les lots (approuvé à l’unanimité).

Sur les 13 délibérations de la section aménagement, le rapport N°16 sur la révision du PLUI du Grand Chalon a enregistré l’abstention des membres de l’opposition. 3 rapports concernaient des demandes de subvention auprès de la commune, l’association Badminton pour l’achat de 30 tee-shirts marqués au logo de St Rémy pour un montant de 380€, le Foyer St Joseph pour des travaux de mise en peinture de la clôture des locaux de l’association pour un montant de 3500€, l’association football club pour la pose de filet pare ballons au terrain d’honneur du complexe Mickaël Jérémiasz ce pour un montant de 2500€. Subventions accordées à l’unanimité. Le conseil a eu aussi à se prononcer sur la dénomination du city stade des Hauts de Marobin, le city stade s’appelle maintenant « City stade Ares».

Un conseil sans grande surprise au niveau des délibérations à l’exception d’un vœu de la part des élus de l’opposition portant sur la situation critique du centre hospitalier William Morey. Marie-Christine Boireau était la porte-parole de ses collègues de l’opposition et a fait lecture du document mis sur table. Ce document fait état d’une situation alarmante sur l’état de santé de l’hôpital public et du manque de personnel de santé depuis les décrets et lois de 2021 pris par le gouvernement.

A ce vœu Madame le Maire a répondu : « …ce vœu devrait avoir une portée nationale et non locale, or, le conseil municipal est appelé à traiter les affaires locales. En conséquence, pour ces raisons, je voterai contre et appelle mes conseillers à en faire de même. »

La majorité municipale a voté contre, il y a eu 2 abstentions et les 5 élus de l’opposition ont voté pour le soutien au centre hospitalier public William Morey.

C.Cléaux