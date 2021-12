Inauguration de nouveaux locaux pour ‘La Maison des Guerisseuses’

« Nous sommes là pour apporter quelque chose de bénéfique aux gens ! » a déclaré Julie-Marie Dupuis !

Installée depuis 2017 rue des Poulets, la boutique ‘La Maison des guérisseuses’ vient de prendre ses quartiers depuis ce samedi 11 décembre, dans des nouveaux locaux, 40 rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône.

Dans ce commerce où l’on pratique la médecine douce basée sur de la phytothérapie, la naturopathie et la spiritualité, on vous propose également toute une gamme de produits pour lutter contre les maux, douleurs physiques ou émotionnelles, stress, angoisse… afin d’harmoniser le corps et l’esprit.

A l’écoute et avec bienveillance Julie-Marie Dupuis et sa maman Martine sauront être à votre écoute pour vous donner les meilleurs solutions de bien être, afin de traverser au mieux les périodes difficiles. Dans ce magasin, vous trouverez également les articles sur les oracles, pendules, amulettes, herboristerie, huilerie..

‘La Maison des Guerisseuses’ est ouvert tous les jours du mardi au samedi (matin : consultation) Tél 06 14 19 66 83.

Lors de cette inauguration de nouveaux locaux, on notait la présence de L'Association "L'école du chat", présente avec ses chats et mise à l'honneur pour faire de cette journée d'inauguration un moment de solidarité. L'entreprise chalonnaise "Miss tigry et Cie" (garde d'animaux) était également là, bénévolement.

J.P.B