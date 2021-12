Les trésors du patrimoine fontenois exposés à la salle Pierre Féné de Fontaines jusqu’au 24 décembre.

Les amis de l’église St Just de Fontaines exposent à la salle Fénié à Fontaines des photos, documents anciens et objets de la liturgie catholique du XIXe siècle.

Les Amis de l’église de St Just, Fontaines Patrimoines, le Groupe de Recherches et d’Etudes Fontenoises ont inauguré en présence d’élus de la commune l’exposition sur les objets de la religion. Objets, documents, photos, trouvés ici et là dans un grenier ou une cave voire dans l’église, ont été restaurés, nettoyés pour pouvoir être exposés.

L’exposition de ce patrimoine particulier a pour but de collecter des fonds au profit de la restauration de l’église St Just. Elle est ouverte les mercredis et samedis de 14h30 à18h00. Les objets religieux font partie comme d’autres du patrimoine en dehors de toute croyance. Comme l’a rappelé Laurent Demouron président de l’association : « Ces objets rappellent les croyances de nos ancêtres. La singularité de certains d’entre eux attire et retient le regard. On peut oublier la croyance lorsque l’objet contient sa propre finalité : beauté, intérêt…Ils témoignent bien sûr d’une croyance, mais aussi d’un travail… »

Ils sont et restent les témoins du travail d’artisans, d’artistes des siècles passés, ceux exposés datent du XIXème.

Dans l’église, il sera nécessaire d’installer les reliques dans des vitrines sécurisées, un coût supplémentaire qu’il faudra financer.

C.Cléaux