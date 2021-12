Vacciné et avec un niveau d'anticorps élevés, cet habitant de Saint Jean de Vaux s'interroge

Cet habitant de Saint-jean de Vaux est face à lui même. Vacciné avec son schéma vaccinal complet à deux doses, il a procédé à une analyse de ses anti-corps et le résultat parle de lui même.

Jacky est agacé face à la situation. Il dispose d'un schéma vaccinal complet à deux doses et voilà que la gestion sanitaire aveugle s'est mise en place au point de vacciner tout le monde, quelque soit son niveau de protection immunitaire. Pour enlever le doute, il a procédé à une analyse sérologique afin de savoir comment son corps réagissait. Et le résultat est sans ambiguité, il présente un nombre d'anticorps hyper élevé qui est censé le prémunir de toute infection. "Pire, il y a un risque de surbooster le corps avec une troisième dose alors qu'on est déjà protégé. Sauf que je n'ai pas le choix si je veux préserver mon pass sanitaire" déplore le retraité de la Vallée des Vaux. "Ce qui m'agace, c'est que personne n'est en capacité de prendre des décisions sur ce type de cas. On est livré à nous-même. Que fait l'Agence Régionale de Santé dans pareille situation ? Impossible d'avoir des réponses."

En juin dernier, la Haute Autorité de Santé avait préconisé le recours à des tests sérologiques avant la vaccination. Depuis, la stratégie a vaccillé dans la vaccination industrielle sans prendre en considération le niveau de protection de chacun.

L.G