J-4 avant la remise de vos dons aux Restos du Cœur ! Vous avez encore le temps de contribuer !! Les dépôts se font au Salon de Grégoire à Givry

Venez déposer au Salon de Grégoire, 5 rue de la République à Givry, vos dons à destination des plus démunis : boîtes de conserve, pâtes, riz, café… produits hygiéniques, couches…



Dimanche 19 décembre à 16h, ce sera la remise de vos dons en présence du Président, Vice-Président et bénévoles des Restos du Cœur de Chalon/Saône dans une ambiance festive avec Stands Hot-Dogs et Barbe à papa et concert animé par le Groupe Just Married Band.



Salon de Grégoire Restaurant Épicerie Fine - 5 rue de la République - 71640 Givry - 06 68 23 97 10



