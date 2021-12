Découvrez les idées cadeaux et les offres de nos commerçants partenaires d’info-chalon.com (5)

Nos magasins partenaires sauront vous conseiller sur des achats malins afin de réussir vos fêtes de fin d’année !

‘ L’Atelier Bijou Créatif ’ 32, rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, (03 85 48 15 32) le magasin vous propose des ventes de créations artisanales avec actuellement la collection Marie de Bourgogne… mais également réparations de bijoux anciens et contemporains, renfilages de colliers et bracelets en pierres et perles… Donnez également une autre vie à vos bijoux en les transformant, n’hésitez donc pas à réutiliser votre vieil or qui dort dans vos tiroirs pour en faire un bijou personnalisé. Pour les créations sur-mesure, demandez vite un devis, il est gratuit et accessible en 1 mois ! L’Atelier Bijou Créatif vend également des perles de Tahiti et de Chine, des pierres naturelles et précieuses. Cette bijouterie/ joaillerie est un lieu alliant le bois, la terre et l’eau ! Audrey Ravel, créatrice de concept de bijoux et Laëtitia Leclercq, créatrice de tendance sont à votre écoute pour vous conseiller. « Atelier Bijou Créatif » : union de l’artisanat français, des pierres naturelles et d’une démarche éco-responsable. « Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas ! C’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre magasin afin de trouver vos cadeaux de Noël. Avec vos attentes et nos conseils, vous trouverez le bijou qui remplira de joie les proches que vous souhaitez couvrir de présents. Avec des designs uniques en Or 750/000 ou en Argent 925/000 agrémentés d’une des 120 sortes de pierres fines et précieuses disponibles en magasin, la surprise de vos rêves se cache parmi nos vitrines. Que vous recherchiez une bague, un bracelet, un collier, un pendentif, une paire de boucles d’oreilles ou toute une parure, le trésor correspondant à votre budget attend de trouver sa place dans votre hotte. Par exemple, en ce moment même dans notre atelier, une collection spéciale de bagues en Or 750/000 a été réalisée. En fait, la forme de leurs joncs symbolise les anneaux de la ville. Aussi, les couleurs des pierres précieuses choisies représentent, elles, les couleurs de Chalon sur Saône : le rubis – rouge - et le saphir – bleu. Pour homme, pour femme ou pour enfant, ce sont des bijoux originaux et étincelants qui vous sont proposés pour inonder votre cœur de bonheur et de beauté. Peut-être recherchez vous aussi le bijou qui complètera à merveille votre tenue de réveillon ! Quelque soit votre quête, vous serez à même de l’accomplir dans notre chaleureux magasin. Nous vous attendons de 10h à 12h30 et de 14h à 19h du lundi au dimanche jusqu’au 24 décembre. Notre espace éco-conçu a été mis aux couleurs des fêtes de fin d’année pour, qu’ensemble, nous nous retrouvions dans un esprit festif et convivial ».

‘Selmana’, Située 30 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 48 62 36), la boutique mode au féminin par excellence habille la femme moderne. Actuellement, découvrez une sélection de vêtements pour femmes, aux matières confortables et tendances, ainsi que de nombreux accessoires: sacs, pochettes, écharpes, chèches, maroquinerie, parfums … Dans cette boutique où tout est soigné, les nouveautés sont constantes. La nouvelle collection automne/hiver vous propose une gamme de vêtements aux matières stylées qui conviennent parfaitement à la femme d’aujourd’hui, active, chic et élégante. Dans ce commerce où l’on porte une grande attention au détail, les femmes sont mises en valeur. Idées de cadeaux à offrir où à s’offrir : Modèle du haut : Robe de soirée 59,99€ et Sac 35,99€. Modèle du bas Chemise 29,99€, Pull 49,99€, Sac 29,99€ Vous pouvez commander directement sur le site du magasin : https://selmana.fr.

‘Créa-Avenir’ 8 rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône (09 50 31 82 94), ce magasin est la référence du concept store typiquement famille. Décorations, coin aucun déchet, jeux, accessoires, cadeaux … petits et grands seront comblés ! Le magasin est un concept store pour les familles qui propose un environnement responsable dans l’univers des bébés, des enfants et des adultes. Divers décorations feront rêver petits et grands par une grande diversité d’articles made in France, dont certains viennent d’artisans créateurs qui sont originaires de Chalon-sur-Saône ! Dans ce commerce d’équipement pour la maison, dédié à toute la famille et qui respecte l’écologie avec son coin zéro déchet, vous y trouverez : décoration, jouets, jeux, accessoires, univers bébé, cadeaux … ainsi que des articles sur les arts de la table. Dans cette boutique agencée avec goût où la plupart des produits sont fabriqués en France, Aurélie et Virginie seront à votre écoute pour vous conseiller sur vos choix selon vos moyens. Idées cadeaux : De nombreuses idées déco de Noël et cadeaux Made in France chez Créa Avenir. Des décorations de Noël en bois du CAT de Crissey ou en carton de la Régie de quartier de l’ouest chalonnais (créées par des personnes en insertion professionnelle) à partir de 2 €. Des idées cadeaux pour ces Messieurs : nœuds papillons, portefeuilles, chaussettes, besaces, ceintures, bretelles, cosmétiques naturels… à partir de 12 € Des idées cadeaux pour ces dames : sacs à main, porte-monnaies, bonnets, chaussettes, cosmétiques naturels, écharpes… à partir de 15 €. Des idées cadeaux pour les enfants : jeux d’imitation, de construction, bijoux et petits sacs (pour les demoiselles), tabliers, bonnets, tours de cou, jeux en bois… à partir de 8 €. Des idées pour les bébés : hochets, cubes d’éveil, étoiles musicales, coussins, couvertures, doudous, conteuses, anneaux de dentition… à partir de 12 €.Des décorations pour la maison : tableaux en bois, petit mobilier en carton, miroirs, fleurs en vinyle, fleurs en céramiques, tableaux, dessous de plat ou verres en bouchons… à partir de 6 €. Une trentaine d’artisans-créateurs, dont une vingtaine bourguignons et une dizaine d’entreprises françaises écoresponsables pour des cadeaux uniques, de qualité et locaux. Retrouvez l’ensemble des offres sur https://www.crea-avenir.fr

‘Maroquinerie BAG’, 67 Grande Rue 71100 Chalon Sur Saône, (tél 03 85 48 08 71), un univers cuir de haut de gamme qui vous propose une large gamme d'articles, pour femmes et hommes, conçus dans les plus beaux cuirs disponibles sur le marché. Dans ce commerce, vous découvrirez un espace entièrement dédié au haut de gamme et matières nobles. Bienvenue dans l'univers des marques de luxe comme, Longchamp, Lancel ainsi que des marques plus populaires comme, Mac Douglas, Lancaster, Billy Belt, Les Ateliers FOURĒS, Titan. Idées de cadeaux : La belle Maroquinerie BAG située 67 grande rue à Chalon sur Saône, vous propose une large gamme d’articles, pour femmes et hommes, conçus dans les plus beaux cuirs. Cet espace entièrement dédié au haut de gamme et matières nobles, vous accompagne dans l’univers des marques de luxe comme Longchamp, Lancel ainsi que des marques plus populaires comme Mac Douglas, Lancaster, Billybelt, Ateliers Foures, Titan. Stéphane vous présente pour cette quinzaine toute la gamme de sacs de la marque Longchamp, à partir de 350 euros.

‘Superdry’, situé 6 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, (tél 09 87 30 98 90) propose à sa clientèle du prêt-à- porter féminin et masculin très tendance qui associe les styles vintage américains, japonais et britanniques ainsi que de la maroquinerie et de nombreux accessoires. Des vêtements qui habillent les femmes et les hommes de la tête aux pieds. Cette boutique mixte sportswear et de prêt-à-porter propose une sélection de vêtements pour femmes et hommes très habillés (vestes, blousons, manteaux …) mais aussi chemises, salopettes, polos, sweats, jupes, chaussures, ainsi que de nombreux accessoires (écharpes, tenues de ski, montres, maillots de bain, ceintures, sacs à mains, sacs à dos, portefeuilles, parapluies, gourdes, bonnets, gants, boxers H/F, casquettes, montres, trousses de toilettes …) toutes les tailles vous sont proposées à des prix tout à fait abordables. Idées cadeaux : Femme : « Opte pour une pièce classique avec la parka Rookie. Fermeture à zip et bouton-pression, doublure en fourrure synthétique. Cette veste est dotée d'un garnissage 100 % polyester recyclé. » 149,99€ Homme : « La veste Everest est un incontournable de Superdry depuis des années et cette saison, elle fait son retour dans un style matelassé. Ce bomber possède un garnissage 100 % polyester recyclé. » 169,99€. Découvrez aussi toutes les collections sur [email protected] et commande en ligne sur le site http://www.extradry.fr/

‘Un temps pour soi’ 1 Bis Avenue Jean Jaurès à Chalon-sur- Saône (Pour réserver 0385429187) l’institut de bien-être et de beauté propose un service haut de gamme de soins pour la beauté du corps des femmes mais aussi pour leur bien-être. Découvrez les produits utilisés par l’institut Mary Cohr et Sothys basés sur les concentrés de plantes et huiles essentielles et une prise en charge unique qui vous assure lors de chaque soin un moment de détente ou de relaxation afin de profiter d’un temps rien que pour vous ! Idées de cadeaux : L’institut Un Temps pour Soi s’illumine, la magie de Noël opère… Vous rêvez d’un massage relaxant, d’un soin visage ultra cocooning, d’une jolie pose de vernis longue durée, d’un cours de maquillage personnalisé… Vous souhaitez offrir un cadeau original: un soin visage ou corporel découverte pour enfant, un joli coffret ? Rendez-vous à l’institut Un Temps pour Soi où Céline et Océane vous accueillent avec le respect des règles sanitaires et hygiène mais sans renoncer à votre confort. Si cette année, vous souhaitez de la détente au pied de votre sapin, partagez cette adresse avec les personnes concernées sur le site pour les bons cadeaux en ligne https://app.kiute.com/institut-un-temps-pour-soi-Facebook https://www.facebook.com/untempspoursoichalon/?ref=settings Instagram : https://www.instagram.com/untempspoursoichalon/ Découvrez toutes les offres sur https://www.instagram.com/untempspoursoichalon/

‘Eden Park’, située 10 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, (tél 03 85 44 94 34) la marque au petit nœud papillon rose a l’art d’habiller avec goût et prestance l’homme et la femme d’aujourd’hui ! Depuis 33 ans, la marque Eden Park reste la référence du prêt à porter qui allie la qualité, le détail, tout en permettant à la femme et à l’homme d’être élégant, stylé, décalé, chic ou décontracté. Avec Eden Park rendez-vous avec l’élégance ! Dans ce beau magasin on vous propose toute une gamme de vêtements de création française identitaire et signée. La célèbre marque au logo symbolique privilégie ses créations et porte une importance toute particulière à la qualité des matières et au travail des détails. Présent dans le monde dans 34 pays et s’appuyant sur les valeurs et les codes du rugby, elle offre à sa clientèle des articles tendances et dans l’air du temps qui lui permette d’être la marque incontestée dans l’univers prémium. Idée de cadeaux : toute sa gamme de vêtements et accessoires et 1 bougie parfumée offerte dès 250 euros d’achat du 11 au 24 décembre!

‘Un été à la Campagne’ Située 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône (Tél 03 85 42 95 37) , votre artisan fleuriste vous propose un tout autre univers floral qui est un émerveillement pour les sens. Chez cette fleuriste vous trouverez de l’originalité dans les compositions, bouquets, couronnes de Noël… (Livraisons pour toutes les occasions naissances, mariages, fêtes, anniversaires…), Idées cadeaux: invitation pour un voyage magique par un été à la campagne : Inspiration pour vos tables de fêtes, idées cadeaux et bien plus encore, lorsque vous préparez ces moments si précieux les fleurs se font belles. N’hésitez pas à venir en magasin découvrir un univers empreint de magie. Vous pouvez nous contacter dès à présent pour vos jolies commandes. À très bientôt Un été à la campagne est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30, le dimanche de 9h à 13h. Renseignements et commandes Tel: 03.85.42.95.37

‘Place des Sneakers’, 11 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône (Tél 03 85 47 83 95), le magasin propose différentes marques de baskets dont les plus diversifiées pour le meilleur choix possible. Ce magasin est spécialisé dans les différentes marques de baskets : Adidas, NB, Vans, Asics, Doc Martens, Faguo, Schmoove, HUF, Nudie Jeans, Rains, Selected et bien d’autres ... autant de marques qui vous attendent dans cet espace dédié à la basket tendance et aux vêtements sport chic, pour petits et grands... La boutique ouvre ses portes tout aussi bien à l’homme élégant qu’à l’homme sportif, qu’aux jeunes hommes et jeunes femmes en leur proposant des articles mode. Qu’elles soient chics ou décontractées, vous trouverez baskets à votre pied. « Pour être bien chaussé, c’est chez Sneakers, qu’il faut passer ! » Idées cadeaux : Dans ce beau magasin à l’ambiance feutrée, vous trouverez les marques éco-responsables françaises, VEJA, FAGUO et ARMISTICE, hommes, femmes et enfants mais aussi les Sacs à dos Herschel avec différents formats et différents coloris pour toute la famille, des Casquettes 47 aux couleurs des équipes de baseball et hockey .... et toutes nos baskets NewBalance, Puma, Adidas, Asics… Venez nombreux découvrir notre collection soucieuse d'une consommation raisonnée !!! Vous pouvez également commander sur le site en ligne de la boutique https://place-des-sneakers.fr

« Cocoon » située 22 bis rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône (Tél 03 45 28 37 37), est une jolie boutique de parfum et de cosmétiques où règne la zen attitude. Vous découvrirez des cadeaux tous plus originaux les uns que les autres, dont 80 % sont fabriqués en France et vous sont proposés à des petits prix malins. Cocoon est le magasin qui sait prendre soin de vous et de votre intérieur, un commerce aux mille senteurs, cosy, afin d’aborder un moment rien que pour vous. Décorations d’intérieur, idées de cadeaux, parfums, soins pour la beauté des femmes… tout est parfaitement disposé dans cette boutique très tendance à l’ambiance feutrée. Ce commerce aux multiples facettes vous propose de la bougie parfumée aux objets les plus tendances, privilégie des marques réputées telles que : L’Occitane, Esteban, Yankee Candle, Pomme Pidou, Melvita (bio), Bomb Cosmetics… Idées cadeaux : Venez découvrir cette jolie boutique ainsi que toutes les gammes de produits des marques ‘l’Occitane’, Esteban, Yankee Candle, Pomme Pidou, Melvita (bio), Bomb Cosmetics… afin de faire le cadeau malin qui plaira à coup sûr !

‘Aux P’tites Grolles’, Implanté au cœur de Chalon-sur-Saône, 39 rue aux Fèvres (tél 03 85 94 71 50), ce magasin de chaussures généraliste accompagne petits et grands dans le choix de leurs souliers depuis plus de 15 ans. Mettez ses petits pas dans les vôtres et venez dans ce commerce qui vous propose des chaussures pour toute la famille. Cette boutique est un lieu unique et convivial qui rassemble toute la famille et fait le bonheur des enfants et de leurs parents grâce à une large sélection de chaussures adaptées à tous les âges. Dans ce magasin, tout le monde se sent bien et l’on reste volontairement le temps d’un petit thé ou d’un échange amical. En tant que référent Doc Martens à Chalon-sur-Saône et dans ses environs, cette boutique propose également une très large gamme de cette marque avec plus de 40 modèles par saisons. Alors n’attendez plus et bienvenue aux P’tites Grolles ! Idée de cadeaux : Chaussures de plusieurs pointures et coloris de la marque Doc Martens à partir de 159 euros. Bénéficiez également d’une liquidation avant travaux (jusqu’au mois de janvier) dans ce magasin avec des remises jusqu’à -50 %



‘L’Antre des bulles’, 32 rue Générale Leclerc à Chalon-sur-Saône, (Tél 03 45 28 33 41) pour un Noël inoubliable, faites le plein de cadeaux dans cette librairie spécialisée BD, jeunesse et imaginaire. Sur place vous bénéficierez d'une écoute de qualité afin que l’achat corresponde à vos attentes. Sur une surface commerciale de 110 m2 et proposant plus de 23000 articles tout en se situant dans l’hyper-centre de Chalon-sur-Saône, Florent et son équipe vous accueillent sur une surface de plain-pied située sur l'une des artères principales de Chalon-sur-Saône. Sur place, vous serez informés et conseillés sur les dernières tendances et les coups de cœur du moment. L’Antre des Bulles dispose d'une offre complète de librairie spécialisée en B.D, mangas, comics, Romans-Graphiques… Vous découvrirez également tout un rayon de littérature de l’imaginaire (SF, Fantasy), et un rayon jeunesse allant des livres pour les tout-petits aux romans en passant par les albums classiques ou récents. Idées de cadeaux : « Avec cette très belle édition des chefs d'oeuvre de Junji Ito, les amateurs de Manga d'horreur peuvent frissonner ! ». Les Chefs d'œuvres de Junji Ito chez Mangetsu 19€90. « Elfie et ses sœurs emmènent cette fois leur bus à impériale en Provence à la rencontre d'un vieil ami écrivain. Mais qui lui a donc volé sa si précieuse machine à écrire ? ». Le Grimoire d'Elfie de Arleston, Alwett et Mini Ludvin chez Drakoo 15€90. « Coco n'est pas douée en magie, mais pour aider Terio un drôle de chat coincé sur terre, elle va devoir s'entraîner dur! ». Coco et l'île magique de Keisuke Kotobuki chez Kioon 9€65

‘Le Petit Monde de Tentations’, 18 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, (tél 03 85 93 38 21) la boutique qui vous permet de trouver le jouet ou le jeu original qui peut faire la différence sous le sapin, petits et grands sont séduits ! Peut-être que vous êtes en retard dans vos achats de fin d’année ? Que vous n’avez pas trouvé de jouet qui plaira à coup sûr ? Que vous cherchez un jouet ou un jeu original qui saura surprendre et surtout vous ne voulez pas vous tromper dans votre choix ? Que l’on veut trouver un jouet que l’on ne trouve pas ailleurs ? Alors pour satisfaire vos enfants à coup sûr pour Noël, en dehors de la période de confinement, tous dans cette jolie boutique où vous serez reçu par Elodie, responsable du magasin qui saura vous conseiller sur le meilleur choix possible et les dernières tendances du moment adapté à l’âge de l’enfant. Dans cet univers pour enfants, vous retrouverez entre autre, les marques Moulin Roty, Lilliputiens, Janod, Vilac, Götz, Djeco… Alors que vous soyez petits ou grands et quelque soit vos moyens financiers, vous trouverez votre bonheur dans cette boutique !!! Idées cadeaux : Rentrez dans la boutique de jouets par excellence où vous trouverez à coup sûr le cadeau à mettre sous le sapin afin d’émerveiller et réjouir vos enfants ! Vous pouvez aussi commander vos jouets par tél 03 85 93 38 21 ou sur le site en ligne de la boutique https://www.lepetitmondedetentations.fr/fr .

« 2 Pois 2 Mesures », situé 44 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône (tél 09 72 63 91 50) , une vraie et belle « épicerie vrac de produits biologiques qui propose aux chalonnais et grands chalonnais de réduire leurs déchets en faisant des courses alimentaires appropriées (vente en ligne https://www.cjoint.com/c/JJFhTORa3i5 ). Dans ce commerce qui est un vrai un lieu d'échange et de partage, on vous propose un concept très simple : « J’apporte mes contenants ou je m’en procure sur place, je les fais peser vides et je fais peser mes achats avant de les régler ». Sur place, dans cette boutique, plusieurs familles de produits se côtoient : produits alimentaires bio en vrac (épicerie sèche, huiles, vinaigres, thé, café), produits d'entretien écologique en vrac (lessive, produit vaisselle, nettoyant sol...), cosmétiques solides (crèmes, shampoings, déodorants, dentifrices...) et accessoires réutilisables pour la personne et la maison (serviettes hygiéniques lavables, couches lavables, gourdes et pailles en inox...). « 2 Pois 2 Mesures », c’est le commerce du consommateur qui s’interroge sur ses pratiques et celles des industriels pour que sa famille consomme mieux, plus sain tout en polluant moins : Une belle idée cadeau à mettre sous le sapin : Derniers nés de la marque Lamazuna, les parfums solides ! Venez découvrir ces 4 fragrances qui vous raviront : La Téméraire aux notes vanillées et épicées, Le Mystérieux aux notes vertes et boisées, L'Impétueuse aux notes de mimosa et de figue et Le Polisson aux notes sucrées et fruitées. Des parfums français, 100% naturels, transportables dans une petite boîte en inox rechargeable elle-aussi fabriquée en France. 18€ le parfum puis 12.50€ la recharge. Une idée originale à glisser sous le sapin !

‘Love is Love’, 20 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (Tél 09 77 94 75 35) est une boutique coquine qui vous accueille pour vous proposer tout une gamme sexy de prêt à porter hommes et femmes. Dans cette boutique érotique qui propose des plaisirs sensuels, coquins et glamour vous trouverez: Déshabillés, lingeries sexy, huiles de massage, produits aphrodisiaques, sex-toy, plaisirs coquins et glamour… Dans ce magasin qui n’est pas du tout un sex-shop, vous trouverez les produits et des articles pour surprendre votre partenaire. Sur place, Sylvain le gérant du magasin, vous donnera les conseils appropriés et vous conseillera sur les meilleur choix ou tendance du moment. Idée de cadeaux : Découvrez toute une collection de sous-vêtements féminins de plusieurs coloris de la marque Eolyum à partir de 29 euros, des Jeux coquins tels que Kamasutra poker game, action vérité, sexy rendez-vous, roulettes, cartes… à partir de 14, 50 euros… Commandez également sur le site du magasin : love-is-love-shop.fr

‘L’En-Jeu’ , 20 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 93 54 25). Question jeux, il n’y a pas mieux ! La boutique où vous trouverez un grand nombre de jeux pour animer vos soirées, vos weekends, que ce soit des jeux de rôles, de plateau, de loisirs, cartes à collectionner, jeux de stratégie, de magie, cartes à jouer, jeux avec figurines ou jeux classiques adultes/enfants toutes les idées pour partager des moments inoubliables. Depuis 8 ans, le magasin « L’En-jeu » reste à Chalon, la référence de la boutique proposant des jeux de société en tout genre mais aussi un lieu où vous trouverez tous les nécessaires indispensables pour vos loisirs : Peintures acryliques pour figurines, kits de jonglage, articles de magie… et bien d’autres accessoires ! De 3 à 117 ans, toutes les nouveautés et les indémodables se trouvent à « L’En-jeu ». N’hésitez plus, poussez les portes de ce magasin et venez découvrir son univers. Idées cadeaux : Toute une gamme de jeux collaboratifs, de plateaux, de cartes, jeux de rôle… individuels, en équipe ou familial, vous attend dans cette grande surface commerciale où vous trouverez à coup sûr le jeu qui correspond à vos attentes !



‘Phone 71’, 12 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône, (tél 03 85 91 15 75 ou Mobile 06 16 83 13 73) téléphones, smartphones, tablettes… des professionnels à qui rien ne résiste et l’assurance d’être rapidement dépanné ! » Téléphones, Smartphones, iPhones, tablettes ! Tous les problèmes qui en découlent tels que : écrans cassés, problème de batterie, problèmes de charge, problème de cartes mères (défauts de charge, rétro éclairage, défaut tactile, court circuit...), désoxydation pour téléphones tombés dans l’eau, les changements de connecteurs de charge… et toutes les pannes possibles et inimaginables. Pour pallier les problèmes, n’hésitez pas à pousser la porte de la boutique « Phone 71 », 12 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône! Offre: 10% de remise pour toute réparation d’écran de - de 100 euros et 5% de remise pour toute réparation d’écran de + de 100 euros

