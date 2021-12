Un franc succès pour le premier marché de noël organisé par Fontaines Echanges.

Ce premier marché de noël organisé par Fontaines Echanges se voulait être un marché de la diversité, 21 exposants de produits différents dans la salle Saint Hilaire de façon à mettre le plus de choix possible à disposition des acheteurs ou simples visiteurs.

Presque 500 visiteurs, pour une première, la présidente Céline Morot-Raquin et les bénévoles ne peuvent qu’être satisfaits. Nelly Meunier-Chanut, Maire de la commune, accompagnée d’élus, est venue faire le tour des stands et peut être ses achats de noël. La mairie apporte son aide et encourage ce type d’évènement convivial qui anime la commune.

Quelques personnes de renom à Fontaines étaient parmi les exposants : Michel Bonnot et ses bijoux confectionnés à partir de petits galets, de verre roulé ou de pierres de Fontaines, Alain Bourgeon avec les revues et livres du GREF, les bénévoles de Fontaines Echanges avec un stand de produits italiens fraichement venus d’Italie pour ce marché. Il y avait aussi Anne-Laure Galoche de Châtenoy et ses produits laitiers, le bonheur des dames de St Mard de Vaux et leurs dentelles de papier, pour n’en citer que quelques-uns.

Les visiteurs avaient la possibilité de se désaltérer et de déguster les succulentes crêpes vendues à l’entrée. Entrée très contrôlée en cette période de recrudescence du virus, entrée où les visiteurs pouvaient choisir pour une modique somme une ou plusieurs cases du loto proposé par Lilie, dans l’espoir de gagner le panier garni de produits locaux comme la volaille du lycée agricole de Fontaines.

Ce marché, un bon moment pour les visiteurs et les bénévoles de Fontaines Echanges en attentant d’autres évènements aussi conviviaux.

C.Cléaux