Pour les fêtes de fin d’année, découvrez les offres gourmandes ou les mets à déguster chez les commerçants partenaires d’info-chalon.com (5)

Faites des achats malins et régaler vos papilles!

7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, le magasin « Les Trois Greniers » (tél 03 85 46 65 35), Ludovic Hédoire, propose à sa clientèle des produits de très belle qualité, dénichés auprès de maisons engagées dans le respect du savoir-faire et des traditions. Idées de cadeaux ou offre gourmande : Depuis bientôt 10 ans la petite équipe des Trois Greniers est complice de vos fêtes de fin d’année. Alors si Ludovic Hédoire est toujours à l’affût de nouveautés et de pépites culinaires, il s’entoure aussi de valeurs sûres et traditionnelles que nous aimons retrouver sur nos tables de fêtes. Foie gras des Landes (Lafitte) et d’Alsace (Georges Bruck), Saumon fumé Le Borvo (élevé en Ecosse, fumé en Bourgogne), caviar d’Aquitaine (Maison Caviar de France), autant de produits plébiscités par les meilleurs restaurants étoilés. Ouvrez le bal avec un champagne Drappier brut nature (sans ajout de sucre), accompagnez vos plats les plus raffinés d’un Pouilly Fumé du Château de Tracy et si la veillée est tardive, dégustez les derniers né des whikies Bellevoye affinés en fût de vieille prune ou Calvados* (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération). Le magasin est ouvert 7j/7 jusqu’au 31 décembre (sauf 25 décembre) Facebook : Les Trois Greniers.

1 A place du Pont Paron à Saint-Rémy et sur les marchés de Chalon « La poissonnerie des marchés ». Depuis 1999, Serge Agresti est présent sur les marchés de Chalon-sur-Saône et du bassin chalonnais. Poissons, crustacés, plateaux de fruits de mer 100% fraicheur, retrouvez Serge sur les marchés à Chalon-sur-Saône, Place de l’Hôtel de Ville le mercredi, Place Saint-Vincent le vendredi et rue aux Fèvres le dimanche. Saint-Gengoux-le-National le mardi, Givry le jeudi, Chatenoy-le-Royal le samedi matin. Pour passer commande téléphone: 06 87 61 26 07. Pour les fêtes, proposez à vos convives de somptueux plateaux de fruits de mer confectionnés par Serge Agresti. Offre gourmande: Dès à présent dépêchez-vous de commander vos plateaux de fruits mer pour les fêtes de fin d’année !

Le restaurant « Chez Jules» 9-11, rue de Strasbourg à 71 100 Chalon-sur-Saône (Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 08 34. L’établissement réputé à Chalon-sur-Saône, vous propose ses menus traiteurs livrés ou à emporter. Tous les weekends de nouveaux menus traiteurs à découvrir sur le site info-chalon. Alors dépêchez vous de réserver ou de commander ! Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Chez Jules », Stéphanie et Jérôme Ruget, proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle basée sur du vrai fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles. Dans ce restaurant, le Chef change sa carte tous les 2 mois suivant les produits de saison disponibles. Bienvenue dans ses fourneaux … Ce restaurant, qui figure sur le guide du routard est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint-Laurent. Idée Gourmande : Ses menus du restaurant mais aussi ses menus traiteurs.

A hauteur du 17 de la rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le camion magasin de la société « BY ARNO », tous les vendredis et dimanches matins (tél 06 14 62 09 52), est stationné pour proposer aux passants : Les vendredis et dimanches matin sur le marché, à hauteur du 17 de la rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le camion magasin de la société « BY ARNO » est stationné pour proposer aux passants : les inspirations macarons dressés à la main, des pâtisseries fines, des petits fours, en recette authentique 100% artisanale. Toutes les saveurs proposées par Arno ravivent les papilles à la plus grande joie de sa clientèle toujours plus nombreuse. Ainsi, venez déguster ses macarons de fin d'année : nougat, orangette, champagne, marron, litchi, mangue, figue, panettone, tiramisu … à l'unité ou en version coffret à offrir, ainsi que ses desserts. Offre gourmande : Pensez à commander et réserver dès à présent vos macarons sucrés et macaron salés pour les fêtes de fin d’année ainsi qu’une gamme de mini-macarons. (À l’occasion des fêtes de fin d’année, la société By Arno sera présente les vendredis 24 et 31 décembre rue aux Fèvres pour la livraison et le retrait des commandes des bûches et macarons. Par contre elle sera absente des marchés, les dimanches 26 décembre et 1er janvier 2022).

14, place Saint-Vincent, le Cellier Saint-Vincent (Tél:03 85 48 78 25), le caviste incontournable de Chalon sur Saône. Pour satisfaire au mieux sa clientèle, le Cellier Saint-Vincent renouvèle sa gamme de vins et spiritueux à hauteur de 10% chaque année. Vins de propriétés de toutes régions côtoient whiskies, rhums, eaux de vie, bières et même jus de fruits. Au Cellier de nombreux millésimes sont disponibles et les vins bios et biodynamiques sont de plus en plus représentés. Avec une gamme de prix allant de 4.70€ à 5000€, tout le monde se fera plaisir et trouvera le cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année ! L’équipe sera également ravie de vous conseiller les meilleurs flacons pour sublimer vos repas festifs. Idées de cadeaux : L'équipe dynamique du Cellier Saint Vincent se fera un plaisir de vous conseiller pour choisir les bouteilles en accords avec votre menu du réveillon. Du classique ou de l'original, vous trouverez forcément la bonne idée au milieu de centaines de bouteilles. Foie gras, huître, dindes, bûche au chocolat, … Voici donc quelques conseils pour accorder au mieux ces incontournables de Noël. Foie gras : le blanc moelleux et fruité de Sauternes ou Montbazillac reste un incontournable mais un blanc sec et rond de Bourgogne peut aussi faire l'affaire. Plus original, un vieux rouge de Bordeaux. Huîtres : ce met iodé, à la texture si particulière doit trouver l'accord parfait pour être sublimé. On leur préférera des vins très secs avec une belle acidité, comme les blancs de Loire, d'Aalsace ou encore du Champagne. Dinde de Noël : avec sa chair ferme, il est intéressant de l'accorder avec un vin rouge fruité et souple. Optez pour un vin de la Côte Chalonnaise ou de la Côte de Beaune ! Les rouges de Loire comme St Nicolas de Bourgueil pourront aussi s'accorder avec ce plat. Bûche : Pour une bûche au chocolat, privilégiez les vins doux nature comme les Maury, Rivesaltes ou incontournables Porto. Pour un dessert fruité, Gewurztraminer vendanges tardives ou encore Vin de Paille du Jura pourraient être le bouquet final d'un excellent repas. [email protected] ou directement en magasin !

La boulangerie pâtisserie « La Mie Caline », située 2 Place du Général De Gaulle à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 93 58 80), est un lieu incontournable pour les gourmands. Un atelier pains et restauration, une offre gourmande concernant les pâtisseries et viennoiseries ! Dans cet établissement où l’accueil est chaleureux, on vous propose toute une gamme de produits à consommer sur place ou à emporter tels que sandwichs, pâtisseries, viennoiseries, pains mais aussi un service traiteur avec pizzas, quiches… Vous avez également la possibilité de commander des pizzas entières et des produits traiteur pour des buffets. Idées gourmandes : Commandez dès à présent vos petits fours : Toasts salés ou sucrés d’apéritif tels que pour les réductions mignardises sucrées ; mini éclairs, mini macarons, petits choux, gâteaux chocolats, tartelettes fruits … et pour les réductions de mignardises salées ; feuilletés salés (tomates, baislic, olives, saumon, chèvre…), toasts et « P’tits choux réception » à partir de 5,50 euros jusqu’à 30 euros pour un grand plateau de 40 réductions ! N’oubliez pas non plus la gamme des pains de Noël : pain aux oranges confites et épices, pain de seigle, pain châtaignes et noix, le pavé Figues-Raisins.

Situées 4 avenue Jean Jaurès (tél 03 85 45 38 39) et 17 rue de Belfort (03 85 47 71 73) à Chalon-sur-Saône ainsi que 53 Grande Rue (03 85 99 07 95) à Saint Marcel les boucheries ‘Atelier Viande et Tradition’ vous propose une gamme de viande de qualité supérieure, des viandes savoureuses et de qualité, sélectionnées parmi les meilleurs éleveurs. Ces bouchers privilégient la viande française et parfois l’été de la viande de race irlandaise qui sont d’excellentes qualités. Toutes les viandes ont une traçabilité, si la viande bovine est uniquement du Limousin, pour le veau et pour le porc, la viande provient de la Région Rhône-Alpes alors que pour l’agneau, la viande provient de Charente-Poitou. Dans ces trois boucheries où l’on privilégie le ‘fait maison’ à plus de 80% de nombreux plats cuisinés vous seront proposés tels que : couscous, langue de bœuf sauce verte escargots, cassoulet, blanquette, paleron confit, tête de veau sauce Gribiche. Une grande spécialité de cette boucherie sera également ‘Le Tournedos de l’Atelier’ où les meilleurs morceaux de la pièce de bœuf sont sélectionnés pour la réalisation, ce qui permet un prix attractif. Beaucoup de préparation bouchère sont mises à votre disposition afin d’élaborer des rôtis … qui seront plus facilement à cuisiner… Idées gourmande : Découvrez la carte traiteur comprenant les menus et les plats chauds).

‘La Cave de Mazenay’ 9 de la Grande Rue à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 49 67 19), découvrez toute une gamme de vins de Bourgogne. Pour les fêtes offrez des vins de la Côtes du couchois mais aussi de la côte Chalonnaise et de la côte de Beaune! Sur place, vous découvrirez de nombreuses appellations de la Côte Chalonnaise, de la Côte Beaunoise mais aussi beaucoup de vins des Côtes du couchois (blancs, rosés, rouges et crémants). Une collection de vins des Hospices de Beaune est également en attente très prochainement dans ce magasin. Vous trouverez également des vins ‘Côte de nuits et mâconnais’. Sur place, Déborah Sennepin saura vous conseiller sur le meilleur choix possible selon vos attentes parmi les produits qui ont été sélectionnés par leurs soins, mais aussi les meilleurs accompagnements des mets à déguster. Dans cette cave, on défend la devise historique du Domaine de Mazenay : « Des grands vins à petits prix ». Ce magasin est ouvert du mardi au samedi de 10 H à 12 H et de 14 H à 19 H. Idées de cadeaux : commandez dès à présent vos vins de réveillons : Rouges : Pommard : Les pavés de bœuf, l’agneau ou les volailles en civet apprécieront aussi la texture ferme de ses tanins et ses arômes concentrés. Il apprécie naturellement la compagnie des fromages aux saveurs développées : époisses, langres, soumaintrain mais également comté. Une évolution féline et sauvage n’est pas rare avec le temps. Un vin à laisser un peu vieillir afin qu’il s’ouvre pleinement. Volnay : Apprécié depuis toujours pour sa finesse, sa sève et son bouquet, l’appellation Volnay est présenté souvent comme le vin rouge de Bourgogne le plus féminin. Ce qui prédispose l’appellation Volnay aux plats sophistiqués à base de volailles patiemment rôties ou laquées. Elles se laisseront submerger par ses arômes fruités et épicés. Rully : En Rouge, les tanins respectent le fruit et le relief de sa structure. C’est pourquoi on préfère lui associer une volaille rôtie ou en sauce, des abats, comme le foie, les ris et les rognons, eux aussi en sauce ou tout simplement poêlés. Les risottos et pâtes à la volaille arrondiront eux aussi de leur onctuosité. Blanc : Meursault : Ce vin Blanc en cépage de Chardonnay saura vous comblez avec des arômes d’amandes grillée dans un environnement floral et minéral. Au palais, c’est un vin riche et gras, à la saveur de noisette déclinant tous les registres de la soie. Idéal avec du veau ou de la volaille en sauce blanche ainsi que les crustacés ou le homard seront valorisées par ce nectar. Saint -Aubin : Sa noblesse et sa distinction résident dans un équilibre subtil entre une élégante fraîcheur et une richesse onctueuse, sans excès, donnant une grande fluidité en bouche. Sur cette personnalité, les poissons à texture ferme et les crustacés vapeur ou grillés seront le plus à l’aise avec ce Saint Aubin. Un filet de volaille à la chair serrée sera lui aussi comblé. Maranges : En Blanc, sa souplesse et sa subtilité, tout en nuances florales, dirigent naturellement l’appellation Maranges vers les entrées froides à base de légumes, les antipasti et les terrines de poisson. Mais les poissons nobles simplement poêlés, de mer ou d’eau douce seront eux aussi reconnaissants de cette fluidité, de cette subtilité et de cette grande finesse florale.

Au 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, le magasin ‘Jeff de Bruges’ (tél 03 85 43 65 66). En ces périodes de fêtes où le chocolat est roi, ne vous trompez pas, offrez des chocolats fins « Jeff de Bruges » pour faire plaisir à coup sûr. Quoi de mieux que les chocolats « Jeff de Bruges » dont les recettes d’une grande saveur sont soigneusement élaborées sans huile de palme, sans matières grasses végétales hydrogénées et sans OGM (Organisme Génétiquement Modifié). Idées de cadeaux ou offre gourmande : A Noël régalez vos proches avec les précieuses boîtes de Noël Jeff de Bruges ; illuminées par le reflet des strass qui renferment des chocolats gourmands, pour des moments de Bonheur ! Faites-vous plaisir, faites plaisir à ceux que vous aimez.

Le Salon de thé et boutique « Le Bon Moment » situé 7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône. Formule brunch, ou goûter gourmand… un salon de thé à part ! Loin du tumulte, Le Bon Moment vous invite à (re)découvrir ce que sont Gourmandise et Douceurs, mots clés pour un moment réussi. Idées de cadeaux ou offres gourmandes : Un chocolat chaud pour un Bon Moment ! Traditionnel ou épais, viennois ou meringué.. Il y en a pour tous les goûts ! En décembre, le salon de thé « Le Bon Moment » est ouvert tous les jours ! Le lundi de 14h30 à 18h30, et du mardi au dimanche de 10 h à 19h. Déjeuner sur le pouce à toute heure, ou goûter gourmand, Annick et Eliott vous reçoivent chaleureusement pour un moment de douceur ! Dans ce salon gourmand, vous pourrez déguster : Les Thés d’exception Kodama, mais aussi cafés, chocolats chaud, et beaucoup plus, ainsi que diverses pâtisseries et gourmandises qui éveilleront vos sens et votre curiosité́. Quand tout va trop vite, il devient nécessaire de s’offrir une parenthèse hors du temps. C’est exactement ce qu’Annick & Eliott vous proposent de vivre ! Retrouvez Le Bon Moment sur son site internet ou la boutique en ligne : http://lebonmoment.shop pour shopper en ligne !

« Le Moulin à café », situé 1 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône (Tél 09 53 36 88 51). Depuis 2014, Xavier Perroux, le propriétaire du magasin, propose à sa clientèle des cafés qu’il torréfie sur place, en grains ou moulu, ainsi qu’une grande diversité de thés, d’infusions, d’accessoires et de vaisselle. Dans cette authentique boutique, vous trouverez un grand choix de cafés pure origine torréfiés sur place qui vous réjouiront par leur finesse et leur caractère. L’atout fort de ce magasin, c’est le savoir-faire de Xavier qui possède l’art d’une torréfaction artisanale hors du commun, pour transformer le produit brut, le sublimer et vous proposer des cafés dont le profil aromatique vous comblera. La torréfaction accomplie sous l’œil bienveillant du propriétaire permet au café en provenance des différents pays de développer des arômes délicats. Xavier l’artisan torréfacteur vous guide dans le choix des 20 crus pure origine, assemblages ou cafés aromatisés et vous conseille avec passion. Vous trouverez des cafés en grains ou moulu à la demande en fonction de votre type de cafetière. Les cafés qui vous sont proposés, sont sourcés, d’après leur qualité, leur traçabilité et produits par une agriculture durable qui favorise la biodiversité. Il vous proposera également une très grande sélection de thés et d’infusions de trois grandes marques réputées : Dammann Frères, Kusmi tea et Palais des thés. Ces thés et infusions sont accessibles en vrac, en boite ou en infusettes. Idées cadeaux ou offre gourmande : Les Cafés de Noël sont là et d'ors et déjà disponibles à la boutique ! Cette année, je n'ai sélectionné et torréfié que du prestige à mettre dans vos tasses. Voici nos trois cafés d'exceptions, disponibles en édition limitée pour les fêtes de fin d'année. Pour le premier de ces trois cafés direction les Caraîbes, avec le très célèbre Blue Mountain de Jamaique. Café cultivé à presque 2000m d'altitude, il propose une tasse remarquable et mielleuse, associant les notes d'amande et de biscuit à la vivacité de l'agrume. Le deuxième café nous vient d’Aratoca en Colombie, petite ville située au nord est de Bogota. Ce microlot Geisha Honey est orné de plusieurs labels. A la fois issu de l'agriculture biologique, il est également Bird Friendly et labelisé Women Coffee ! A la tasse, vous retrouvez une belle complexité typique des Geisha, sur des notes suaves de passion, de papaye avec un final délicatement fleuri. Nous partons au Kenya, plus précisément dans la province centrale pour notre troisième café. J'ai choisi de vous faire découvrir ce sublime bourbon rouge issu de la ferme Oreti Estate. Vous retrouverez en bouche des notes caramélisées de canne à sucre et de chocolat, contrastant avec un beau final fruité rappelant la vivacité des fruits des bois. A découvrir de toute urgence !

‘Le Monde du Macaron’, situé 70 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (09 81 09 26 33), découvrez l’univers d’un salon gourmand pour se faire plaisir ou faire plaisir. Ce salon de thé vous propose toute une gamme de gourmandises de fabrication artisanale ! Dans cet établissement, très bien agencé où la décoration est soignée, il vous sera proposé des recettes gourmandes, sa carte grands crus tels que : Espresso Vanilla (aux arômes naturels de vanille), Espresso Caramel (aux arôme naturels de caramel) le Brazil ( doux et soyeux)… mais aussi les recettes gourmandes comme le Latte Macchiato (somptueux mélange de lait chaud, de mousse de lait chaud onctueuse et d’un grand cru Nespresso), Iced Macchiato ( Mélange frappé d’un grand cru Nespresso et de la glace pilée surmonté d’une mousse de lait froid velouté), la Gourmandise de spéculoos (sirop de spéculoos et lait chaud associé à un grand cru Nespresso, surmontés de mousse de lait chaud et saupoudrés de brisures de spéculoos)… Toute une gamme de thés vous seront également proposés Thé vert : Sencha bio, Marrakech, Ananas-Gingembre… des thés noirs : Earl Grey, Fruits rouges, Paradis exotique… des thés blancs : Feu du dragon, Morning Mélody… ainsi que de nombreuses infusions : Citron-gingembre, Pêche glacée, Détox… Les gourmandises sont également nombreuses : macarons, des chocolats, des nougats, des pâtisseries, chocolats, boissons fraîches travaillées (smoothies, milk-shakes …), crêpes et gaufres, glaces, jus de fruits pressés, sodas, sirops à l’eau … ainsi que les pâtisseries du jour telles que : Madeleines, cakes, cookies, crumbles, mousses au chocolat, tiramisus, Grands macarons, muffins, tartelettes, Calissons d’Aix-en-Provence, biscuiterie, bonbons et de nombreux cadeaux à offrir. Idées cadeaux ou idées gourmandes : Pour Noël offrez des moulages en chocolat au lait où noir (sac à main, violon, cœur, escarpin…) à garnir ou non. Pour les macarons du réveillon de Noël, il est conseillé de les acheter à partir du mardi 21 décembre !

Publi-information