Covid-19 : "les personnes vaccinées n'auront pas à réaliser de tests pour voyager" dans l'Union Européenne - La France a encore tout compris !

Franchement bientôt deux ans que ça dure et la douloureuse impression qu'on ne tire aucune leçon de ces mois de sacrifice, de ces mois d'interrogation et d'inquiétudes. Et voilà, une décision purement politique annoncée par Emmanuel Macron, alors que la France a pris la présidence de l'Union Européenne pour quelques mois. Politique et en aucun cas sanitaire... Disons-le franchement !

A l'heure où le gouvernement martèle les principes de précautions, à l'heure où les familles vont se réunir pour les fêtes de fin d'année, à l'heure où les pots de fin d'année et pots de départ sautent les uns après les autres, on ouvre les portes au gré des vents ... sous prétexte que les gens sont vaccinés ou pour le moins présentent un pass sanitaire qui attestent d'une vaccination.

Combien de fois allons-nous devoir dire que la vaccination n'empêche pas la diffusion du virus. Il y a une règle simple et sans ambiguités, c'est bien celle du tester/isoler. A force de se répéter sur ce sujet, on se demande comment ça ne rentre pas dans le crane.

Pas compliqué de procéder à un auto-test sous contrôle médical qui coûtent quelques euros ! Rien de plus simple que d'isoler toutes les personnes dont le résultat est positif, avec une mise en quarantaine obligatoire. A un moment, il faudrait savoir si on veut éradiquer cette saloperie ou si on veut nous amuser pendant encore longtemps. Combien de fois allons-nous devoir dire que l'hôpital public sabré par des décennies de politiques d'austérité est face à un mur ? Combien de fois allons-nous tirer la sonnette d'alarme face à la bêtise politique. Pour rappel, certains pays comme l'Irlande, le Portugal et la Grèce imposent en revanche aux voyageurs européens, même vaccinés, de présenter un test négatif pour pouvoir entrer sur leur territoire. L'Italie vient ainsi de décider d'instaurer des tests pour les voyageurs venant de France pour les fêtes, même vaccinés... et nous ? Ah oui, c'est vrai... toujours à donner des leçons aux autres !

