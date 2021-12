Les écoliers du Devoir offrent de la joie aux résidents de deux maisons de retraite de Chalon-sur-Saône

La crise sanitaire empêche les élèves de l'école primaire et maternelle du Devoir d'aller souhaiter un joyeux Noël aux aînés des maisons de retraite retraite Korian Bel'Saône et La Villa Papyri. Mais le lien est maintenu à travers des jolies lettres réalisées en classe. Ces missives personnalisées ont été remises ce vendredi 17 décembre 2021. Plus de détails avec Info Chalon.