Spectacle ‘Peplum’ à Chalon-sur-Saône avec la Compagnie La Salamandre

Le Photoreportage info-chalon.com

Vendredi 17 décembre, Place de la Cathédrale à Chalon-sur-Saône, avait lieu un spectacle ‘Peplum’ de la compagnie La Salamandre. Un spectacle musical et chorégraphié qui mettait en avant l’effervescence de l’homme planétaire face à la découverte de la flamme et les nombreux combats de l’humanité qui ont eu lieu pour l’acquérir.

Cette représentation de ½ heures a permis aux spectateurs à travers diverses musiques et scènes d’actions, de voyager dans des âges différents et différentes époques. De l’antique au moderne, du baroque au tribal… le public a été transporté et ravi de découvrir ce spectacle très abouti.

C’est fort logiquement que tous les participants au spectacle ont reçu des applaudissements nourris en fin de représentation !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B