COVISD 19 - La Haute autorité de santé favorable à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans mais s'oppose à toute obligation

"La HAS propose d’ouvrir la vaccination aux enfants [de 5 à 11 ans sans comorbidités], sans obligation et sans que cela conditionne l’obtention d’un pass sanitaire", indique-t-elle dans un communiqué, suivant ainsi la position du conseil consultatif d'éthique. Une précision essentielle face aux parents qui s'interrogent sur les risques encourus par leurs progénitures. Les enfants souffrant de comorbidités et/ou vivant à proximité immédiate de personnes immunodéprimées sont vivement invités à prendre contact avec leurs médecins en vue de leur vaccination. Pour l'immense majorité des 5 - 11 ans, la Haute Autorité de Santé recommande mais n'oblige en rien les parents. Pour autant, cette recommandation reste une recommandation et le gouvernement n'est obligé à la suivre.

L.G