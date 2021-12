Des tulipes contre le cancer : un bouquet de 24 000 € offert par les trois clubs Lions de Chalon

Vingt-quatre mille euros qui viennent d’être distribués à cinq associations ou organismes impliqués dans la recherche et le traitement du cancer sur le territoire bourguignon, dans le cadre d’une cérémonie solennelle, tenue jeudi dernier dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Chalon sous la présidence du maire Gilles Platret.

Les cinq bénéficiaires sont Rétinostop (3 500 €) pour la réalisation de films pédagogiques, Toujours Femme (3 500 €) pour des soins de bien-être, l’hôpital privé Sainte-Marie (4 500 €) pour l’achat de cinq chevets réfrigérés, l’hôpital William Morey (4 500 €) pour des équipements variés et enfin le CHU de Dijon (8 000 €) pour le financement de la recherche.

Un rendez-vous de la solidarité...

« Des tulipes contre le cancer est un rendez-vous de la solidarité, qui reflète l’engagement de la Ville aux côtés de celles et de ceux qui s’investissent pour faire du bien aux autres » a fait remarquer Gilles Platret, avant de souligner le partenariat qui existe depuis longtemps entre les lions-clubs chalonnais et la Ville. Le maire de Chalon a également confié « La pandémie que nous vivons ne doit pas laisser au second plan les autres causes qui vous mobilisent », en ne manquant pas d’indiquer « La Ville s’engage sur toutes les causes quand elles protègent la santé. Les Lions le font avec bonheur et persévérance ».

Gilles Platret s’est plu à annoncer que Des tulipes contre le cancer sera reconduite en avril 2022 et que les bulbes étaient déjà plantés sur l’un des trois champs situés à proximité du collège Jean Vilar, rue du Bois de Menuse, à Saint-Jean-des-Vignes. Avant de rappeler l’aide apportée par la Ville. En l’occurrence la mise à disposition d’un terrain de 5 000 m2, la préparation du dit terrain par le service des espaces verts, la participation à la plantation de 80 000 bulbes à l’automne et enfin un coup de pouce pour la communication.

Une institution dans le paysage chalonnais...

Prenant à son tour la parole, André Genot, coordinateur de l’opération, a fait observer que Des tulipes contre le cancer était devenue au fil des ans une institution à part entière dans le paysage chalonnais. Cela dure depuis 2001 avec une interruption en 2020, provoquée par la pandémie de Covid-19. Le past-président de Chalon Cercles d’Or n’a pas manqué de remercier tous ceux qui œuvraient à la réussite de l’action : la Ville de Chalon et notamment les techniciens des espaces verts, le Grand Chalon, Didier Bottet et la coopérative de Falaise, les nombreux bénévoles, membres ou non du Lions... André Genot a aussi donné quelques chiffres pour montrer toute l’importance de cette opération nationale. Des tulipes contre le cancer, c’est la 33e édition et la 20e à Chalon, 180 clubs mobilisés dont les 3 clubs chalonnais, 3,8 millions de bulbes plantés annuellement sur plus de 50 sites dont 80 000 à Chalon, presqu’un million d’euros récoltés en moyenne chaque année et plus de 260 000 euros attribués en 20 ans à Chalon. C’est aussi, concernant Chalon, une quinzaine de variétés, un mois de cueillette nécessitant la présence continue sur le site de 9 heures à 19 heures de 4 à 5 bénévoles. Sans oublier en 2021 deux nouveautés : l’application « Clique et rapplique », permettant de commander directement les bouquets, et le service « Contrat vase » permettant aux commerces, aux entreprises et aux institutions de fleurir leurs locaux en recevant chaque semaine un nouveau bouquet de 15 tulipes, et ce, pendant toute l’opération.

Parmi l’assistance présente à ce temps fort de la solidarité dans notre ville figuraient notamment Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon, en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, Bruno Legourd, Bénédicte Mosnier, et Evelyne Lefebvre, adjoints, Véronique Avon, Dominique Rougeron, Serge Rosinoff et Monique Brédoire, conseillers municipaux, ainsi que Yolande Paparel, présidente de Chalon Doyen, et Bénédicte Vesval, présidente de Chalon Saocouna.

Gabriel-Henri THEULOT