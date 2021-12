Il y avait foule pour le Père Noël Blanc du côté de la Salle Marcel Sembat

Les petits Chalonnais avaient rendez-vous ce vendredi 24 décembre à 18 heures devant la Salle Marcel Sembat avec le Père Noël Blanc.

Avant le discours tant attendu de ce dernier, donné sur le toit de la salle des fêtes, une animation était proposé par le trio déjanté Madame Paillette avant que Sébastien Mercey, le président du Comité des fêtes de Chalon-sur-Saône, secondé par Brigitte Jimenez et Christian Marmillon, a pris la parole.

Une fois l'allocution du Père Noël Blanc terminée, les familles ont pu profiter de la neige.

Étaient également présents Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Véronique Avon, conseillère municipale déléguée Animation commerciale, Laurence Friez, conseillère municipale chargée de mission Lien social et insertion dans les quartiers de l'ouest chalonnais, et Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati