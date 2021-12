AVIS DE DECES - Madame Elise Andréa CHAMFROY née GARNIER

SAINT-LOUP-DE-VARENNES, - SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU, - SAINT-SERNIN-DU-PLAIN, - LE CREUSOT



Martine et Denis Promonet,

Jean-Luc et Agnés Chamfroy,

Françoise et Carls Ruivo,

Christine et Gérard Cornu,

ses enfants et leurs conjoints ;

Bernard, son compagnon ;

Emilie et David,

Elise et Anthony,

Johanna et Adrien,

ses petits-enfants ;

Ilan,Enora,Lohan,Lenny,

Charlie,

ses arriére-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille ;

vous font part du décès de

Madame Elise Andréa CHAMFROY

née GARNIER

Ses obsèques auront lieu dans l'intimité familliale.

La famille rappelle à votre souvenir, son époux

Maurice

décèdée en 1994.