Confection de lampes par les jeunes ados de l’Escale à Saint Rémy.

Un peu d’imagination, d’adresse et de créativité pour occuper un jour de vacances de décembre. Pour ce faire, il faut une structure d’accueil comme l’Escale de Saint Rémy, une animatrice, des jeunes ados motivés, un peu de matériel, quelques fournitures et des idées. Pour reprendre dans le bon ordre, l’idée est de fabriquer des lampes, alors il faut trouver les supports comme des lampions boules chinois et des éléments de décors, des petits napperons en papier devraient faire l’affaire, une paire de ciseaux et de la colle.

Tout simple ? Pas si sûr. Découpage, collage en rangs plus ou moins serrés, les 5 jeunes ados Assia, Manel, Emma, Luna et Dorian vont, durant cette séance, créer leur lampe sous l’œil attentif et les conseils de Frédérique Augagneur animatrice enfance jeunesse. Elle exerce son métier depuis une trentaine d’années pratiquement toutes passées à l’Escale de St Rémy.

Parfois les enfants sont très rapides dans la confection de leur ouvrage comme a pu le constater Brigitte Martin adjointe aux affaires scolaires, à l'enfance-jeunesse et au CMJ, en venant leur rendre visite. Frédérique a tôt fait de trouver une autre activité et pour compléter la journée, elle leur a fait fabriquer des photophores et des guirlandes. Tous ces objets pourront servir à décorer leur chambre ou autres lieux.

C.Cléaux